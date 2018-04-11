雪莉·桑德伯格：硅谷女杰（互联网大咖秀）

无论是家庭背景、求学经历，还是职业历程，雪莉·桑德伯格都很符合人们对美国精英女性的认知：出身中产、家境良好，求学哈佛、成绩优异，能力过硬、擅长交际……

桑德伯格最为人所知的身份是脸书的首席运营官，也是脸书第一位女性高管。从美国华盛顿特区的小女孩一步步成长为脸书的“二把手”，她的每段人生经历仿佛都闪着光。

桑德伯格1969年出生于美国华盛顿，父亲是一名眼科医生，母亲则是大学的法语教师。桑德伯格两岁时，全家搬到了佛罗里达州的北迈阿密海滩，她在那里度过了少女时代。中学时期的桑德伯格成绩优异，牢牢占据着第一名的位置。当她从北迈阿密海滩高中毕业时，她的绩点是4.646（5分为满分）。桑德伯格还入选了美国国家高中荣誉生会。

1987年，桑德伯格进入哈佛大学修读经济学，以最优等成绩毕业，还拿到了经济系毕业生最高奖——约翰·威廉姆斯奖，这个奖项只授予综合评价第一的毕业生。

进入职场的桑德伯格一路顺风顺水。她的导师、著名经济学家萨默斯一直对她青睐有加。1999年，萨默斯升任美国财政部部长，年仅30岁的桑德伯格也跟着升职，成为了财政部办公厅主任。2000年，桑德伯格开始闯荡硅谷，并于第二年加入谷歌，担任全球在线销售和运营部门的副总裁，负责谷歌的广告及出版产品的网上销售。那时的谷歌创办仅3年，并不起眼。也就在这时候，桑德伯格的商业天赋开始显现。桑德伯格的谷歌生涯无疑是辉煌的，在她的领导下，谷歌的广告及销售部门从4人小团队扩张为4000人的超级“帝国”。

2008年，在脸书首席执行官扎克伯格的邀请下，桑德伯格加入尚在亏损阶段的脸书担任首席运营官，负责管理销售、营销、业务拓展、人力资源、公共政策等业务。她的目标很明确——扭亏为盈。2010年，脸书终于开始盈利，网站员工人数从130人增加到2500人，“吸金”能力显著增强。

谷歌副总裁玛丽莎·梅尔曾用“强势而无畏”来形容她，美国媒体说她是“硅谷最有影响力女人”。雪莉·桑德伯格，她的每一步，都走得昂扬而坚定。

(责编：樊海旭、常红)