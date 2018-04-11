引领新时代人类繁荣发展的中国宣言

李冉（复旦大学马克思主义学院常务副院长）

叶小文（全国政协委员）

罗来军（中国人民大学长江经济带研究院院长、教授）

张红（人民日报海外版主任编辑）

王栋（北京大学中美人文交流研究基地执行副主任）

梅新育（商务部国际贸易经济合作研究院研究员）

沈丁立（复旦大学国际问题研究院教授）

苏晓晖（中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

王文（中国人民大学重阳金融研究院执行院长）

魏建国（中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长）

张洁（中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员）

4月10日，习近平主席出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲，深刻总结中国改革开放的伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，提出一系列新的改革开放重大举措，向世界宣示了新时代中国坚定不移深化改革、扩大开放的坚定意志和坚强决心，为推动亚洲和世界的和平发展注入了强大正能量。

习近平主席的演讲在海内外产生强烈反响。为进一步理解演讲内容，本报采访多位知名专家，阐释演讲“金句”里的丰富内涵。

“40年众志成城，40年砥砺奋进，40年春风化雨，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。”

改革开放的伟大成就归于人民

李冉（复旦大学马克思主义学院常务副院长）

历史是人民书写的，一切成就归功于人民。习近平主席用饱含深情的人民情怀和热烈浓郁的人民笔法，将改革开放40年的伟大成就归于人民——中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。这个壮丽史诗充分说明，只要依靠人民、为了人民、造福人民，牢牢坚持人民立场和以人民为中心的发展思想，就能创造一个又一个人间奇迹。

艰苦奋斗、顽强拼搏，上下求索、锐意进取，与时俱进、一往无前，敞开胸襟、拥抱世界，这是中国人民在精神上完全主动的生动写照。一个在精神上完全主动的民族是无所畏惧、一往无前的。在全面深化改革和全面开放新格局中，我们每越一座山，每跨一条河，为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的千秋大业就每向前迈进一步，也就日益接近中国人民的奋斗目标。

对外开放彰显大国正气

叶小文（全国政协委员）

习近平主席的演讲有股“沛乎塞苍冥”的浩然正气。这股浩然正气来自40年来中国人民坚持对外开放的基本国策，打开国门搞建设，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折。实践证明，过去40年，中国经济发展是在开放条件下取得的。未来，中国经济实现高质量发展，也必须在更加开放的条件下取得。

这股“沛乎塞苍冥”的浩然正气，在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。一个国家、一个民族要振兴，必须符合历史的逻辑，必须顺应时代的潮流。中国的对外开放正是中国研判世界发展大势，经济全球化不可逆转潮流下，作出的决断。

“面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？我认为，回答这些时代之问，我们要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势。”

解答当今“时代之问”

罗来军（中国人民大学长江经济带研究院院长、教授）

习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式演讲中解答了当今“时代之问”。面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？如何回答这些时代之问，习主席告诉我们，要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势；具体答案是什么，习主席告诉我们，当今世界，和平合作的潮流滚滚向前，开放融通的潮流滚滚向前，变革创新的潮流滚滚向前。也即是说，和平合作、开放融通、变革创新是人类社会前行的时代潮流，滚滚向前，不可阻挡。习主席关于时代之问的解答，指明了人类社会的发展方向，指明了世界各国的前进动力，指明了国际社会的合作方式，这对于复杂变化的当今世界，具有重大的历史意义和时代价值。

为世界指明了方向、照亮了道路

张红（人民日报海外版主任编辑）

前两天，有个在巴西经商的朋友发朋友圈，用惨淡的经济数据表达自己的焦虑。他渴盼习近平主席博鳌主旨演讲能带来转机。他听完演讲，一句“干得漂亮”让人感受到心中巨石落地的畅快。“一滴水可以反映出太阳的光辉。”习近平主席演讲的魅力何在？

天下大势，浩浩汤汤。具备战略眼光，方能顺势而为，乘势而上。

近来，美国高举贸易制裁“大棒”四处挥舞。当今世界唯一超级大国的不负责任让世界惶惶不安。混沌中，习近平主席的演讲振聋发聩，为世界注入一股清流。

未来该怎样？习近平主席拨云见日，为世界指明了方向、照亮了道路。和平合作、开放融通、变革创新。这是把普通民众对美好生活的向往放在心中，把中国40年改革开放的成功实践放在心中，把打破窠臼锐意创新的信念放在心中，才能达到的深刻认识。

“我希望，各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。”

人类命运共同体的五大支柱

王栋（北京大学中美人文交流研究基地执行副主任）

习主席谈5个“面向未来”，实际上是在谈构建人类命运共同体的5个支柱。

第一个是价值观层面的支柱。要构建人类命运共同体，就要尊重人类文明多样性，承认实现现代性不止西方一条道路。第二是安全支柱。无疑，只有实现了普遍安全和共同安全，才能谈得上实现人类命运共同体。第三个是经济支柱。要构建一个开放的、包容的共同体，贸易和投资自由化绝不能缺席。第四点，强调了人文、社会的支柱作用。文化、教育、旅游、青年、媒体等各领域的合作，既是推动社会进步的根本动力，也是维护世界和平的重要的纽带。最后讲的是生态支柱。如何拥有一个共享的未来？归根结底是要处理好人与自然的关系，为子孙后代留下碧水青山。

共生 共治 共享

罗来军（中国人民大学长江经济带研究院院长、教授）

习近平主席的主旨演讲，讲到5个“面向未来”，为我们指明了5个努力方向。面向未来，我们要相互尊重、平等相待；对话协商、共担责任；同舟共济、合作共赢；兼容并蓄、和而不同；敬畏自然、珍爱地球。这5个努力方向一起体现了“共生—共治—共享”。

实现共存互利的共生关系，需要世界各国对国际事务进行共同治理。“共治”首先要国与国之间平等，其次在行动上要共建。“共生”表明存在着潜在的“世界大蛋糕”。“共治”使潜在的“世界大蛋糕”得以做成，而“共享”则是世界各国公平地分享“世界大蛋糕”，实现最终的共赢。共生、共治、共享一以贯之、循环相生，凝练了习近平主席指出的5个努力方向的精神内核和根本指向。

“我刚才宣布的这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。”

中国为何强调扩大对外开放

梅新育（商务部国际贸易经济合作研究院研究员）

中国扩大对外开放当然不是所谓贸易战压力所致，而是中国改革和发展的内在逻辑和内生需要。

中国需要全球化。正是依托全球市场，中国方才得以创造了数十年来的“中国奇迹”。

社会主义经济本质就必然要求是一种开放经济。十余年来，国内外主流声音一直要求中国改变过度依赖外需的经济增长模式。但我们不能把“更多地依靠国内市场”混同于“高度依赖国内资源”，“价值形态的低外部依存度+物质形态的高外部依存度”，才是我们应当追求的目标。

中国积极主动扩大对外开放，可以说正当其时。中国经济发展，也由第一阶段的“以平等身份进入国际市场”、第二阶段的“以国际市场求发展”，进入第三阶段的“引领全球化市场”，中国也愿意向世界各国企业更大程度地打开大门。

与世界同行 为人类造福

沈丁立（复旦大学国际问题研究院教授）

习近平主席的演讲，展示了中国在国际贸易与投资领域将推出四大措施的宏大计划，极大地鼓舞了国际社会对中国坚持全球化合作的积极认知。

首先，中国大幅度放宽市场准入，将极大地有利于各国分享中国改革开放的红利。中国市场容量以及增长空间对各国有莫大吸引力。第二，中方愿为下阶段改革开放营造更具吸引力的投资环境。这表明了中国愈加公平公正，而非过河拆桥，以邻为壑。第三，加强知识产权保护，不仅利国利民，而且惠及世界。第四，中国主动扩大进口，主动开放市场。这也反映了习近平主席所一贯主张的“人类命运共同体”的深刻意涵。

“共建‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。”

倡建“一带一路”为世界谋大同

苏晓晖（中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

“三个不”的概括——“中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖”，再次有力回应国际上部分国家对中国倡建“一带一路”的疑虑。

共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。正如习近平主席在会见联合国秘书长古特雷斯时所说，中国“为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同”。“为世界谋大同”的天下情怀，镌刻在中国人民的基因中，彰显在“一带一路”等公共产品中。

事实已经证明并将继续证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。“一带一路”倡议，与中国建设世界和平、贡献全球发展、维护国际秩序的努力一脉相承，是中国贡献给世界的重要公共产品。

君子外交 中国大道

王文（中国人民大学重阳金融研究院执行院长）

在谈及“一带一路”时，习近平主席非常有信心、有底气，也有一种光明磊落的、坦诚的心态。

“不做凌驾于人的强买强卖”，强调的是“一带一路”没有什么阴谋，中国不强求别国参与其中，而是本着互利共赢原则提供国际公共产品，中国对“一带一路”产生共赢效应充满了信心。而“不打地缘博弈小算盘”，强调的是中国进行君子外交，与世界进行坦诚的、透明化的交流和沟通。

此外，习近平主席还强调要“把‘一带一路’打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台”，这句话点出了全世界未来的希望。打个比方，全世界像是一列火车，以前火车头由欧美国家带动，当美国“熄火”时，中国站了出来。

“仲春时节的海南，山青海碧，日暖风轻。在这个美好的季节里，各国嘉宾汇聚一堂，出席博鳌亚洲论坛2018年年会。海南有一首民歌唱道：‘久久不见久久见，久久见过还想见。’”

中国最大的开放窗口之一

魏建国（中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长）

在过去的十多年中，博鳌亚洲论坛不仅团结了整个亚洲的声音，将其变得更加集中、统一、有力，也为中国贯彻世界贸易组织的精神、中国市场对接国际规则发挥了不可替代的作用。而今，博鳌亚洲论坛影响力升级，发挥着解惑、出招的作用。无论是对国内的、亚洲的还是全球的问题，博鳌亚洲论坛都给予关注。论坛上汇集了不同国家的领导人、不同团体的代表、全球五百强的企业，论坛讨论提出的“博鳌方案”是为各国政府、各种团体建言献策。

在改革开放40周年的节点上，习近平主席的演讲在博鳌亚洲论坛的平台上发出了最强音，吹响了中国高水平、全方位开放的进军号。习主席在演讲中对博鳌亚洲论坛贡献的回顾与肯定，为论坛带来新的生机，将促进博鳌亚洲论坛成为中国最大的开放窗口之一，更多、更好地汇集中国智慧、亚洲智慧和世界智慧。

亚洲人讨论亚洲事务的重要平台

张洁（中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员）

讨论博鳌亚洲论坛的贡献，就要回顾到17年前论坛建立之际。在亚洲金融危机爆发后，为应对亚洲地区共同面临的问题，中国、日本与菲律宾等多个亚洲国家以及澳大利亚，共同发起了这个论坛。从最开始重在区域合作、经济合作，到后来扩展到共商经济、安全、政治等多个领域的话题，这一论坛逐渐成为了亚洲人讨论亚洲事务的重要平台。

博鳌亚洲论坛影响力的扩大，离不开中国政府的大力支持。习近平主席4次出席博鳌亚洲论坛。来参加论坛的各国领导人不断增加，这也为高层双边会晤提供了契机。博鳌亚洲论坛是中国主场外交的平台，它在日益扩展国际影响力的同时，还可以连带带来一大批高层互访，在此过程中会有很多合作对话产生。

采访整理：陈振凯 彭训文 李 贞 叶 子 张贺铭 胡洁菲 桑珊珊 侯 颗

(责编：樊海旭、常红)