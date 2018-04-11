李琦：在美国高校谱写中国音符

图为李琦老师。

《侨报》记者 章 宁摄

“来美国没别的，就想传播民乐。”加州大学洛杉矶分校音乐学院教授李琦，在20多年教学生涯中，一个人，培养出一支全美高校系统中最具规模的中国民乐队，用她的民乐教学成果谱写出了最美中国音符。

李琦老师毕业于中央音乐学院。因为家庭的影响，她从小就接触到很多乐器。如今，李老师几乎所有的民族乐器都会演奏，还会唱昆曲、京剧，在洛杉矶分校独立培养出一支50多人的民乐队。回想20多年前来美国的原因，李老师说很简单，当年毕业后，全国各地演出，慢慢觉得“我们有这么好的音乐，不能总藏在自己家里，要传播出去。”

“我们洛杉矶分校2018年中国留学生春晚的主题想表现中西方文化的碰撞与融合，请李老师把民乐和摇滚编在了一起，效果很惊喜，大家都好喜欢！”

音乐不分国界，李琦老师教的学生中各种族裔都有，其中有一位白人学生约翰·利奥，给李老师留下的印象最深。“他是数学系的博士生，对中国民乐很有兴趣。他从来不缺一堂课、一场演出。”李琦老师讲起自己的学生，一届届，一批批，都好像是她的珍宝。

“一些民乐团有来自他们本国的资金支持，而李琦老师是用自己的工资来买乐器。”跟随李老师学习古琴的葛菊冰说，“除了每周两节课，李老师还用她的业余时间，免费教我们这些学生。”

虽然没有任何资金支持，李琦老师多年来通过自己用工资购买乐器、三五好友赠送乐器等方式，使得各种演奏乐器慢慢丰富起来。

李琦老师办公室的墙壁上贴满了照片，不同肤色和族裔的学生，穿着传统的中国服饰，一板一眼地演出。在她的努力下，大洋彼岸的这片土地上，将会有更多不同族裔的学生爱上中国的音乐，中国的文化。

（来源：《侨报网》）

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