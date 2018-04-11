石窟保护神：鹤发童颜，思维敏捷，笔耕不辍……93年的沧桑岁月，在孙儒僩身上似乎没有留下深重的痕迹。作为敦煌石窟保护先驱者之一，孙儒僩一干就是一辈子。他还参与了榆林窟、西千佛洞、麦积山石窟、炳灵寺石窟的保护工作。图为孙儒僩（左）与艺术家常沙娜在莫高窟前追忆敦煌往事。
藏寨领路人：高原初春，拉萨河水缓缓地从“四季吉祥村”边流过，田野里杨柳吐翠、桃李待放，宛如一幅色彩斑斓的画卷。53岁的藏族大姐阿妮吃过早饭，坐在织机前。伴随双脚踩踏的“咔嗒”声，木梭在细软的羊毛线间划过。村党支部第一书记索朗央吉站在旁边，看着阿妮手中的氆氇越织越长，带领全村人脱贫的信心更强了。索朗央吉在乡村工作已经16年了，尽管基层工作充满酸甜苦辣，但她始终不忘初心：“群众不脱贫，我就不离村！”图为索朗央吉站在“四季吉祥村”前。
机床神操手：她能够熟练使用的刀具多达十几种；她操作的数控机床，最大加工精度能达到一根头发丝直径的1/30；她荣获全国三八红旗手、全国技术能手、中国兵器集团关键技能带头人等称号……她就是内蒙古第一机械集团有限公司第四分公司数控车工赵晶。图为赵晶在为数控机床更换刀片。
书海领航员：8家分店、15万册图书、5000多会员……很难想象，这家24小时书吧的创始人，3年前还是一名普通煤矿职工。“喜阅书吧”创始人王宇琦说，创业肯定会遇到各种困难，奋斗的路上一定要咬牙挺住。图为王宇琦在书吧内阅读。
古城好导游：“如果在开封运气好的话，你会遇到Jason，不必担心，他会带你去想去的地方。”一名瑞士游客评价河南开封的一位三轮车夫。Jason是外国游客对许世杰的昵称。他是土生土长的开封人，蹬三轮17年，靠自学的英语为外国游客讲述古城一砖一瓦背后的故事，获得了外国游客极高信赖。图为许世杰（左）和外国游客在一起合影。
超算开拓者：国家超算天津中心应用研发部部长孟祥飞不到40岁，身材高瘦，脸上总是挂着阳光般的笑容。在我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”研制成功后，孟祥飞又带领团队，踏上了研发新一代百亿亿次超算“天河三号”的新征程。图为孟祥飞（右一）带同事巡检“天河一号”运行状况。
高原铁姑娘：青藏铁路格尔木至拉萨段的玉珠峰车站是一个无人车站，高寒缺氧、环境艰苦。对中铁二十一局电务电化公司女子信号工班的郑艳、王姗、李芳和张菲菲“四姐妹”来说，她们早已适应了比这更苦的环境。
幸福是奋斗出来的。奋斗本身就是一种幸福。
在各行各业、基层一线，无数劳动者用他们感人的故事，展示新时代奋斗者的新风貌新作为，用他们坚实、执著的付出和沉甸甸的收获，弘扬为理想奋斗、为社会奉献、为生命添彩的崇高信仰与人生价值观，奏响了“新时代是奋斗者的时代”的主旋律。