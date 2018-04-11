古城好导游：“如果在开封运气好的话，你会遇到Jason，不必担心，他会带你去想去的地方。”一名瑞士游客评价河南开封的一位三轮车夫。Jason是外国游客对许世杰的昵称。他是土生土长的开封人，蹬三轮17年，靠自学的英语为外国游客讲述古城一砖一瓦背后的故事，获得了外国游客极高信赖。图为许世杰（左）和外国游客在一起合影。

新华社发