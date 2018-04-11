图为福田康夫（左）正在接受本报记者采访。

王筱媚摄

中国未来发生的事对世界影响巨大

记者：此次博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，中国国家主席习近平发表了题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，宣布了中国在扩大对外开放方面的4项重大举措，您认为这些措施会给中国乃至世界发展起到什么影响？

福田康夫：我认为习主席说得非常好，世界非常欢迎中国进一步扩大改革开放。中国越开放，世界越受益。现在中国是世界第二大经济体，中国的发展和世界的发展进程深度融合，中国未来发生的事情对世界影响巨大。

记者：2018年是中国改革开放40周年，可否分享您印象比较深刻的关于中国改革开放的记忆？

福田康夫：中国改革开放这40年中，我印象最深刻的事是40年前邓小平访日。当时邓小平参观了日本产业界，到访了许多工厂，也希望他们在中国建厂；特别是他希望日本钢铁公司也能在中国投资建厂。钢铁是一个国家工业的基础，邓小平当时提出这样的要求，我认为对中国发展是大有裨益的。

世界各国应共享“一带一路”红利

记者：中美之间正发生贸易摩擦，日本在上世纪也同美国发生过贸易战，您怎样看待二者之间的相似与不同之处？

福田康夫：中美之间的贸易战和上世纪美日贸易战还是有很多相似之处的。一方面，我们贸易战的对象都是美国，另一方面，和中国一样，日本当时在对美贸易中处于顺差位置，美国处于贸易逆差，因此产生了很多摩擦。当时日本为了改善这种状况作出了大量努力，比如说限制进口、下调汇率等等。

我认为，解决中美之间的贸易摩擦问题，需要把很多政策进行组合一并来解决，多管齐下；而且必须通过协商这一条路，来解决贸易摩擦，实现双赢。对话是很重要的。

记者：习近平主席在今天的讲话中多次提到并再次强调了“一带一路”倡议和“人类命运共同体”理念，您如何看待其对世界经济发展及和平稳定的作用？

福田康夫：“一带一路”是中国提出的关于未来发展的方向和计划，要推进“一带一路”建设，需要和平稳定的周边环境。因此，在推进“一带一路”过程中，中国会同世界各国保持稳定良好关系，世界也就会因此变得更加和平与稳定。中国是一个有影响力的大国，中国不仅关心自身经济，还将其他国家和世界作为一个整体来考虑，这非常好。

我认为，各国在参与“一带一路”建设中，绝对不能抱有“只能自己好、不许别人好”的自私想法，世界各国参与者都应该共享实惠、共享利益，我相信这也是习主席提出构建“人类命运共同体”的初衷。

博鳌论坛对亚洲乃至世界大有裨益

记者：您作为博鳌亚洲论坛的前任理事长，如何评价博鳌论坛所产生的“博鳌智慧”对于世界的影响？

福田康夫：正如它的名字所显示的，博鳌亚洲论坛是亚洲国家决定要聚集在一起，通过协商来解决问题的一个论坛。有识之士聚集在一起，在商业、贸易等各个方面不同程度上交换意见，并且结合中国的改革开放政策，不断促进世界的发展。博鳌论坛讨论的结果，也通过媒体的报道迅速传到中国各地和世界。因此，博鳌亚洲论坛不仅对中国经济界、亚洲经济界有益，对于世界经济界也大有裨益。我也希望所有来参加博鳌亚洲论坛的各界朋友们都能畅所欲言，贡献自己的智慧。

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