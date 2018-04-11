中国电竞赛事影响全球

图为WCA2016年全球总决赛现场。

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世界电子游戏竞技大赛（World Cyber Arena，简称WCA）将于4月29日在珠海举办2017－2018赛季全球总决赛。除了各国电竞高手外，来自印度尼西亚、蒙古国、尼泊尔、意大利、墨西哥等国家和地区的电竞联盟负责人也将现身赛场。

业内人士认为，此次WCA全球总决赛通过打造电竞综合体，将引领中国乃至全球电竞市场的发展趋势。同时，赛事落地珠海将对区域经济发展产生集群效应，共同推动粤港澳大湾区的经济发展。

本土生长

2014年2月，有“电子竞技奥运会”之称的世界电子竞技大赛（WCG）宣布停办。彼时，电子竞技作为体育概念的延伸，正处于蓬勃发展阶段，全球电子竞技年产值高达500亿美元。

电子竞技及其赛事的发展，不但带动了文化娱乐产业，也推动了信息产业和旅游业的发展。近年来，中国电竞选手在国际大赛上屡屡问鼎，电竞产业环境日趋完善。因此，举办中国自己的全球性电子竞技赛事，已是大势所趋。

为此，宁夏银川市政府决定携手原WCG首席执行官李秀珢团队、银川圣地国际游戏投资有限公司主办WCA比赛，以填补WCG停办的空白。2014年10月，WCA在银川正式开赛。

创办4年来，WCA已不单纯是全球电竞选手的交流平台，而是逐步向体育、文化以及经济交流的多重身份转型。凭借着出色的赛事运营、职业化的赛事体系，WCA深耕电竞生态体系，建立打造电竞生态圈，推动整个电竞产业链向前发展。银川也凭借着举办此赛事而成为无数电竞爱好者心中的“电竞之都”，将城市的品牌形象推向全球。

走向全球

今年，WCA总决赛走出有“塞外江南”美誉的银川，走向千里之外的珠海。

据主办方介绍，珠海所处的粤港澳大湾区是“一带一路”建设的关键节点之一，也是中国面向东盟和世界开放的国际大通道。从银川到珠海，由西向东、从北到南，对于WCA未来的发展意义非凡。同时，珠海是东南沿海重要的旅游城市，经济繁华、高校众多、年轻人聚集，十分有利于电子竞技的推广普及。

WCA官方发言人陈志昱表示，从“塞外江南”银川移师海滨城市珠海，WCA全球总决赛的这一步，是“走出银川，走向世界”的发端。

全球化，正是WCA赛事的核心战略之一。2014年—2016年，WCA专业选手参赛人数近47万人，非专业选手达45万人。截至2017年，“WCA全球电竞联盟”扩至全球22个成员国，通过区域选拔与成员国选拔相结合的方式开展海外赛事，一些电竞发展水平相对落后的国家和地区也参与到大赛当中。

激活市场

去年4月，亚奥理事会将电竞纳入2022年杭州亚运会正式比赛项目。同年10月，于瑞士洛桑举行的国际奥委会第六届峰会上，奥委会代表讨论电子竞技的快速发展，并同意将其视为一项“运动”。与此同时，中国许多城市和企业纷纷在电竞市场布局，一批电竞赛事应运而生，与电竞相关的活动遍地开花。

不过，在电竞产业蓬勃发展的态势之下，新的问题也浮出水面。国产原创优质游戏特别是适合竞技的游戏数量不足、质量不高；专业化人才与职业运动员紧缺、运行机制不健全等，成为制约电竞发展的难题。

为此，WCA推出了诸多举措，以推动中国电竞健康、可持续发展：第一个引入中国原创游戏作为电竞赛事项目，鼓励、推动中国原创游戏的发展；第一个倡导电竞“全民化”理念，建立了线下电竞中心，让更多普通玩家们参与到电竞赛事中；第一个开设国际电竞培训班，为培养主播、教练、选手、裁判、营销人员等电竞相关专业人才提供规范化、产业化的思维方式……

对于中国电竞市场的发展，赛事相关负责人表示，去年是电竞行业的爆发期，不同背景的资本通过赞助电竞俱乐部等方式进入产业链上游，社会对电竞关注度提升，电竞赛事迈入联盟化时代。未来，通过更多主场赛事的举行以及线下场馆的开设，电竞市场有望继续被激活，电竞行业将进入高速发展的新阶段。

(责编：樊海旭、常红)