博鳌论坛亮出“海南名片”

“久久不见久久见，久久见过还想见。”在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲中，习近平主席引用一首海南人耳熟能详的民歌作为欢迎词，瞬间刷爆海南人的朋友圈。一首民歌让海南人备感亲切，也坚定了海南人对外开放，合作共赢的发展信念。海南省因改革开放而生，因改革开放而兴。海南是中国对外开放的一枚金名片，展现着中国改革开放40年的历史性成就。4月9日至10日，各分论坛纷纷亮出“海南名片”，介绍改革开放的海南经验。

岛屿经济体发展的中国方案

“一带一路”建设硕果累累，海南发展进入新时代。9日上午，21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛举行。海上丝绸之路沿线岛屿星罗棋布，各国文化异彩纷呈，共同的地缘形态，让岛屿经济体间合作迈进新阶段。会上，海南省省长沈晓明表示海南愿为各岛屿经济体发展提供中国方案。

发展要靠互联互通。岛屿作为独立的地理单元，与外界的互联互通至关重要。海南将拓展以海南岛为基点的南海邮轮航线线路图，开辟直航航线和班次，促进旅客和货物运输便利化，共同打造畅通、快捷、便利、高效的互联互通交通网络。

发展要靠产业合作。海南具有发展战略性新兴产业和高新技术产业的优势和潜力，海南愿与海上丝绸之路岛屿经济体一起，整合人才、技术、产能等资源，发挥各自优势，推进各个领域的务实合作，实现互利共赢。

发展要靠人文交流。岛屿国家和地区要鼓励多层次，宽领域机制化的人文交流，形成多元互助的人文交流层面，海南愿加强和岛屿地区的高层互访和高层往来，在教育、科技、文化、旅游、青年等领域，开展形式多样的人文交流，增进友谊和信任。

发展要靠绿色经济。岛屿经济的生态环境更加脆弱敏感，岛屿经济体要发展绿色经济，探索人类绿色经济发展模式。海南将在2030年以前实现全岛使用新能源汽车。海南将为岛屿经济体在推行绿色能源方面做出示范。

深化旅游合作 建立邮轮联盟

海口沙滩上，各国游客尽情踏浪戏水；三亚邮轮港口，炫美邮轮缓缓出港驶向远方。海南旅游国际化升级看得见，摸得着。2017年全年接待入境游客111.94万人次，同比增长49.5%，入境游提前3年完成年接待百万人次的目标……

4月9日下午，博鳌论坛2018年会分论坛“中国—东盟省市长对话”上，海南与各国家地区城市代表签署共同倡议，推动成立“21世纪海上丝绸之路沿线邮轮旅游城市联盟”。海南以邮轮旅游合作为突破口，推动泛南海经济合作圈建设迈出实质性一步，进而真正将南海打造成和平之海、友谊之海、合作之海。

海南是中国走向海上丝绸之路的必经之地，具有独特的免签、免税购物等优惠政策。地缘和政策优势为海南与东盟地区开展邮轮旅游合作提供了重要支撑，也为世界各邮轮公司带来了重要的商机。海南将以邮轮旅游为抓手，促进各国人民友好交流，建立一个多方共赢海洋旅游经济圈。

医疗健康产业国际合作机制

开放不止步，领域更多样，海南对外开放领域正不断完善。10日下午，一场探讨国际医疗合作，促进健康产业发展的论坛在博鳌举行。海南面向国内外市场，发展医疗旅游，推动医疗供给侧改革，努力形成新的经济增长点。

4月初，国务院正式放宽博鳌乐城国际医疗旅游先行区内医疗器械进口限制，与此同时，博鳌超级医院手术室内，一台台手术紧张进行。开业短短一周，超级医院已经顺利完成7台手术，接诊患者100余人，住院患者19人，其中，仅人工耳蜗植入手术就已成功完成5例。在这里，患者享受到了国际领先水平的医疗服务，医生也收获了先行先试的政策红利。

先行区得到医疗业界广泛响应，为国际医疗交流搭建起了海南平台。未来，海南目光投向世界，将吸引世界游客前来海南享受健康旅游，实现海岛现代服务业的产业升级。

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 22 版）

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