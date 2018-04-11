“中国对世界经济的贡献将会更大”

“就中国今天的经济体量来看，更加开放对中国、对世界都是一大利好。”世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米4月10日在博鳌亚洲论坛2018年年会期间接受本报记者专访时表示。拉米当天倾听了习近平主席在论坛开幕式上的主旨演讲，对中国进一步扩大开放的宣示和举措都表示高度赞赏。

习近平主席在演讲中指出，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。拉米表示，改革开放的确给中国带来了翻天覆地的变化以及多年来亮眼的经济增速，这都是有目共睹的，同时中国也给世界经济增长作出了重要的贡献。

“我非常支持中国进一步推进改革开放进程。习近平主席宣布了中国将采取一系列重大的扩大开放举措，其中包括放宽外资金融机构设立限制、汽车行业外资限制等举措都是非常令市场期待的。”他预计，未来中国对世界经济的贡献将会更大。

拉米说自己和中国结缘有25年了，也是中国改革开放历程的见证者之一。1986年，拉米跟随时任欧共体委员会主席的德洛尔来到中国。这是拉米第一次来中国，也正是那一次他见到了中国改革开放的总设计师邓小平。拉米说，当时自己的任务只是做记录，虽然同邓小平握了手，但没有机会讲话。邓小平给他留下了深刻的印象。“他深谋远虑，说到每件事都会考虑得相当长远，”拉米说，“我认为这也是中国的特色之一，拥有长远规划，并一以贯之。”

他认为中国加入世贸组织同样是中国改革开放进程的重要历史性时刻，而且这是世贸组织历史上的一个里程碑事件，当然还是中国和世界共赢的典型案例。“中国克服了来自各方面的阻力和困难，这些我都看在眼里。”拉米说。

“抱怨全球化的往往是全球化的输家，出现各种问题的国家应该从自身寻找原因。”拉米指出，经济全球化大潮势不可挡，但是全球化带来的问题也需要认真应对，尤其是不平等的问题。总有人将失业问题归罪于以自由贸易为代表的全球化，但实际上现在大部分的失业问题，贸易的因素最多占其中的10%到15%，其他可能是科技创新、分配制度等因素导致的。

拉米说，习近平主席的演讲为引领全球化发展贡献了很多中国方案，包括推动贸易和投资自由化便利化，维护多边贸易体制，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。这都是很有针对性的应对提议。

“人类命运共同体理念具有重要意义，和平合作的确是如今发展的大势所趋，也是世界各国人民的共同心声。”拉米认为，尽管现在全球存在各式各样的保护主义，但全球贸易实际上一直在朝更加开放的方向发展，贸易保护措施涉及金额实际只占全球贸易的1%左右。“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，继承了联合国宪章的精神，强调只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢，我对此深为赞同。”

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 10 版）

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