“铁哥们”同心塑造国家关系典范(大使随笔)

博鳌亚洲论坛2018年年会正在美丽的海南岛举行。巴基斯坦总理阿巴西应邀出席年会开幕式，习近平主席在会议期间同其举行了双边会晤，就两国关系和各领域合作等议题交换意见。此次会晤拉开了今年两国高层交往的序幕，为中巴关系下一阶段发展指明了方向。

中巴两国山水相连，唇齿相依。早在2000多年前，丝绸之路就在两个古老文明之间架起了友谊的桥梁。中国汉代使节张骞、东晋高僧法显、唐代高僧玄奘的足迹都曾经到过这里。在中国，巴基斯坦有个独一无二的称呼——“巴铁”。巴基斯坦人民将中巴友谊比喻为“比山高、比海深、比蜜甜”。

建交60多年来，中巴两国风雨同舟，患难与共，建立了全天候友谊，开展了全方位合作。巴基斯坦始终是中国对外关系的优先方向。两国坚持平等相待，互信互助，尊重对方的独立、主权和领土完整；坚持协商一致，互利共赢，共促发展，共谋进步；坚持在重大国际地区事务中密切合作，积极维护双方及发展中国家的共同利益。中巴关系堪称不同文化、不同社会制度国家间和平共处、合作共赢的典范。

2015年4月，习近平主席对巴进行历史性国事访问，两国关系被提升为全天候战略合作伙伴关系，中巴关系进入大发展的新时期。两国高层互访日益频繁，战略互信不断增强。务实合作成果丰硕，人文交流更加活跃。两国战略目标高度一致，利益融合更为深入，民心相通更为紧密，中巴关系已成为中方倡导的新型国际关系和周边命运共同体的率先实践和重要示范。

谈到新时代的中巴关系，中巴经济走廊是一大亮点。中巴经济走廊曾被生动地描述为“一带一路”这首交响乐中的甜蜜开场曲。作为“一带一路”的重大先行项目，走廊建设已从蓝图规划进入全面实施阶段。瓜达尔港日益焕发活力，萨希瓦尔燃煤电站等重大项目陆续竣工，交通、产业园区等合作持续推进。43个早期收获项目中有22个项目在建或完成，总投资额接近190亿美元，已为巴创造7万个直接就业岗位。双方去年还签署了《中巴经济走廊远景规划》，为走廊建设进一步指明了方向。

今年初，阿巴西总理在出席达沃斯论坛时曾表示，“一带一路”是一条连接各国实现共同繁荣的纽带，巴基斯坦从中切实受益。中巴经济走廊为巴带来前所未有的发展机遇，也极大推动巴与本地区国家更好开展互联互通。

当前，面对错综复杂的国际形势，中国人民正在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，致力于实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。巴基斯坦人民在国父真纳思想的指引下，也正努力实现经济振兴、国家发展的“亚洲之虎梦”。中巴关系正更加紧密地融入彼此的发展战略之中。我相信，在两国政府和人民共同努力下，中巴必将互利共赢、携手发展，成就国与国关系的新典范。

（作者为中国驻巴基斯坦大使姚敬）

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 10 版）

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