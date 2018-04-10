第十届“爱在城市——关爱自闭症慈善音乐会”举办

93岁高龄的著名指挥家曹鹏亲自指挥 陈维松 摄影

人民网讯 “一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星”，轻灵而梦幻的《小星星》旋律回荡在国家大剧院音乐厅。4月9日，由中国儿童少年基金会主办，上海曹鹏音乐中心、天使知音沙龙等机构共同承办的第十届“爱在城市——关爱自闭症慈善音乐会”温情上演。国家一级指挥、中国著名指挥家、中国儿童少年基金会“中国自闭症关爱基金”终身爱心大使、93岁的曹鹏先生亲自担任演奏指挥。

慈善音乐会上，天使知音沙龙的自闭症孩子们与上海城交响乐团、上海学生交响乐团的乐手们共同演奏了13首中外名曲。威尔第《命运之力》序曲铿锵有力、管乐《茉莉花》温婉动人；改编自圣桑作品《动物狂欢节之大象》的大号独奏低沉而厚重，把大象的憨态描摹得淋漓尽致；小号三重奏《号手的假日》和铜管五重奏《波基上校》、《美国巡逻兵》活泼而俏皮，令音乐会的现场氛围快乐轻松；意大利童谣Piedi Mani被孩子们演绎得更加生动而富有童趣；沙龙原创的手舞足蹈《命运》则掀起一波高潮，孩子们那稚拙的动作令现场观众为之动容……乐团的乐手和沙龙的孩子们对每一个节目都专注而投入，一丝不苟的态度和精彩的演绎博得阵阵掌声。

作为93岁高龄的著名指挥家曹鹏先生，几十年勤恳耕耘，推广高雅艺术，建树颇多。为繁荣和发展音乐艺术普及教育事业，他成立了上海曹鹏音乐中心及上海教育基金会曹鹏教育基金，并于2005年率领一群热爱音乐的年轻人创办了中国首个非职业乐团——上海城市交响乐团。如今已93岁高龄的曹鹏，依旧亲自指挥乐团演出，那精神矍铄的背影令人想不到这已是一位耄耋老人。

青年演员、中国自闭儿童关爱基金爱心传播大使陈学冬在音乐会上与孩子们一起跳起了童趣舞蹈《豆豆龙》。他说，这是他第三次见到孩子们，看到孩子们一直在努力，不断在进步，希望更多人了解自闭症，尊重、支持自闭症儿童及家庭，让每一个星宝贝都被温柔对待。

上海曹鹏音乐中心自2007年发起关爱自闭症儿童倡议书，2008年与上海市慈善基金会共同开创了“天使知音沙龙”慈善服务项目，旨在让自闭症患儿在音乐的熏陶中建立与外界交流的途径，打开心灵的一扇窗。在“尊重、关怀、理解、支持与爱”的理念指导下，上海城市交响乐团的志愿者们坚持近十年，通过义务音乐培训，帮助自闭症儿童走出孤独、融入社会。“天使知音沙龙”不仅给了孩子们真实的快乐和自信，令他们的生活、学习能力显著提高，而且已参与正式演出逾百场，并开始回馈社会，更给众多的自闭症儿童家庭带去久违的欢笑和希望。

女高音歌唱演员林立、男高音歌唱家于爽合唱《我爱你中国》 陈维松 摄影 中国儿童少年基金会秘书长朱锡生致辞 魏星 摄影 中国自闭儿童关爱基金爱心传播大使陈学冬和孩子们、志愿者一起跳《豆豆龙》

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)