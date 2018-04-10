过半数日本年轻人不想买车 对租车及共享感兴趣

人民网东京4月10日电（许永新）据日本“SankeiBiz”报道，9日，日本汽车工业会发布了2017年度（2017年4月至2018年3月）《轿车市场动向调查》。调查结果显示，在30岁以下的成年人当中，回答“不想购买”的人与上次调查一样超过半数，但他们对租车及汽车共享却表现出很高的兴趣，这再次凸显出日本年轻人对养车费用等方面感到难以承受，而不再执着于“拥有”。

去年，日本汽车工业会为了调查年轻一代对汽车的认识，以30岁以下的成年人（含大学生）为对象，进行了一次网上调查。在回答问题的1000人中有800人没有汽车。当询问这些没有汽车的人有没有购买意向时，有29%的人回答“不想买”，有25%的人回答“不太想买”，二者相加达到54%，是继2015年度进行的上次调查以来第二次超过50%。

当询问为什么（可选多个回答）不想购买时，回答最多的是“即使不买也能生活”，占33%；其次为“停车费等支出将更多”，占27%；接下来是“想把钱花到汽车之外的地方”，占25%。从中可以看出他们脚踏实地的消费倾向。

不过，他们也对汽车的使用价值表示认同，没有汽车的人中有四成多回答“感兴趣”。在没有汽车的人中，表示想要购买的366人在汽车利用方式方面，回答租车的人最多，占71%；对多个人共同使用一辆汽车的“汽车共享”感兴趣的人也很多，占51%。

此外，他们对世界上正在进行激烈研发竞争的自动驾驶汽车也表现出浓厚的兴趣，在没有汽车的人中有接近四成的人表示感兴趣。

汽车消费者的意识正在从“拥有”向“利用”方面转变。丰田汽车及日产汽车等大型汽车厂家，为了扩大与消费者进行接触的机会，加强了“共享汽车”服务的应对措施。日本汽车工业会还打算在今年秋季举办对汽车不感兴趣的人也能参加的活动，目前正在筹备之中。

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