南非西北省勒斯腾堡华人店铺遭抢劫 80后女子被刺死亡

人民网约翰内斯堡4月10日电 （刘畅） 10日上午，南非西北省勒斯腾堡市（Rustenburg）附近的村子发生一起恶性抢劫案件。三名劫匪持枪抢劫华人经营的店铺，并在逃跑时用刀刺伤未反抗的华人女子，伤者经抢救无效不幸身亡。

监控录像显示，劫匪共三人，两人持枪，一人持刀。在抢劫期间，遇害者翁某双手抱头，未作出任何反抗或疑似反抗的动作，但持刀的劫匪在逃离时却用刀刺中其胸部，这也是受害人死亡的主要原因。

在案发后，西北省中国和平统一促进会会长、西北省华人警民合作中心荣誉主任林学华及数名中心干部接到报案，第一时间赶往案发现场，协助救治伤者。然而，由于伤者伤势过重，在抢救过程中救治无效身亡。

据警民中心消息，死者翁某，贵州籍，1985年出生。案发当天上午，他们如往常一样开店营业，但没过多久三名劫匪便闯入店铺行窃。

林学华对人民网记者表示，警民中心抵达现场后，积极协助当地警方调查取证，并将呼吁当地警方尽快破案。警民中心随后将协助安排受害者国内家人办理来南的相关手续，全力以赴的给予受害人家属所需帮助。

他还呼吁，在农村和较偏僻地区多聚集闲散、流窜人员，甚至来自周边国家的偷渡客，这些人员相对较难掌控，因此在这些高危地区开店的华人华侨应时刻保持警惕，增强防范意识。

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