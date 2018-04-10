10家法国企业参展中国国际医疗器械博览会

人民网北京4月10日电（记者 崔广琪）上海消息：记者从法国驻华大使馆商务投资处获悉，由10家法国企业组成的展团将集体亮相于本月11至14日在上海举办的“中国国际医疗器械（春季）博览会”，届时将在5.1展厅展示法国在医疗器械领域的产品、技术与创新活力。

据了解，本次参展的法国展商总数量较去年有所减少，但这10家企业中近半数已立足中国市场。在医疗健康领域，“法国制造”和“法国技术”紧密契合了中国市场日益增长的需求，尤其是在其寻求创新产品和技术方面。

医疗器械和设备的全球市场估值每年超过2000亿欧元。法国企业在全球市场表现活跃，其产业集群汇聚1000多家在医药、力学、材料物理和数字技术方面具有创新专长的中小企业。

本次参展的法国企业正是法国在该领域优势的一个缩影，比如主营经导管心脏瓣膜、硅胶乳房假体、可降解的生物聚合物的希玛德医疗器材（SYMATESE GROUP），或是专业生产不锈钢管和插管的HANDLE公司、专门为足科医生提供配套医疗产品和设备的Capron Podologie公司、从事提供各类伤口护理解决方案的法国公司MEDINOVA等等。

值得关注的是，这些法国企业中，有不少都具有独家的技术和创新研发能力，比如成立于1988年的法国EVOLUCARE公司设计和制造的尖端管理信息系统，可应用于重症护理和医学影像中，是专门为麻醉科和重症监护科的医疗工作人员设计的。

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