杨伯江：中日关系明显转暖 战略博弈持续深化

蓝皮书主编、中国社会科学院日本研究所副所长杨伯江发言 林昶摄影

人民网北京4月10日电 由中国社会科学院日本研究所、中华日本学会、社会科学文献出版社共同举办的《日本蓝皮书：日本研究报告（2018）》发布会10日在京举行。

蓝皮书主编、中国社会科学院日本研究所副所长杨伯江在主旨报告中指出，2017年伊始，日方在台湾问题上动作不断，导致中日关系“低开”。年中开始，中日之间良性互动增多，关系逐步回暖，全年得以平稳收官。一是日方频频就改善关系释出积极信号，表示愿在“带路”框架下展开对华合作。二是两国领导人多次会面，高层互动增多。三是两国各领域、各部门对话全面重启，各层面交流恢复活跃。

杨伯江表示，从深层次看，中日关系的突出敏感问题未获真正解决，分歧仍然严重。一是围绕东海钓鱼岛的对峙未见缓解。2017年2月安倍访美，与特朗普确认《日美安全条约》第五条适用于钓鱼岛，拉美国为其非法领土主张背书。4月，日本正式实施《有人离岛保护相关特别措施法》，以加强对“有人离岛”的支援和控制。10月，安倍内阁决定，从2018年起在中小学实施新版“学习指导要领”，将钓鱼岛和竹岛（韩国称“独岛”）标明为“日本固有领土”，并在内阁官房网站上刊载“学校辅助教材”，以“充实关于日本领土的教育”。针对日方相关动作，中方坚决维护领土主权与海洋权益，据中国国家海洋局官网，2017年共计在钓鱼岛海域巡航执法28次。

二是日本安全军事政策“锁定中国”，以中国为假想敌强化“西南防卫”。安倍内阁以中国军力发展为参照，优先发展海上与空中作战力量，重视部队快速部署能力，促进陆上作战力量快反化、两栖化；积极强化覆盖冲绳以远离岛的侦察、监视网络，部署新型预警机，重组战斗机部队，包括在冲绳新设第九航空团，在与那国岛推进部署“沿岸监视部队”。2017年3月，日本水陆机动团教育队在长崎县佐世保市陆上自卫队相浦基地成立，标志着“日本版海军陆战队”距正式成军仅剩一步之遥。8月，日本内阁会议批准2017年版《防卫白皮书》，继续借海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”。

三是在地区多边层面，日本积极推动“印太战略”构想，以对冲反制“带路”倡议。2016年8月在于肯尼亚举行的第六次非洲发展会议(TICAD)上，安倍首次明确提出“自由开放的印太战略”概念。特朗普上台后，安倍内阁刻意以“日美印澳共同构建地区秩序”战略思路“引领”美国地区政策调整。2017年11月，日美首脑会谈后发表的联合公报确认，“基于法律主导的自由开放的海洋秩序是国家社会安定与繁荣的基础”，要求各国“在尊重航行自由和国际法规定的前提下利用海洋”，称“将寻求新的合作伙伴以及与盟友之间的合作机会，力争建立一个自由、公正与互惠的印太地区”。这表明“美方作为新的对亚洲战略，与日本统一了步调，意在对抗中国的‘带路’经济带构想”。

总之，当前中日关系的积极变化体现出两国都有改善关系的需求与愿望，但中日关系要真正走上健康发展之路，需要双方相向而行，付出巨大努力。从日方看，国际战略环境变化与国内政治需要促使安倍内阁急于改善对华关系，但其借口地区热点、以安全转型为突破口谋求走向“新天皇”“新宪法”下的“新日本”脚步不会停歇。在日本2018财年预算案中，防卫预算达到5.19万亿日元，较2017财年（5.12万亿日元）增长约1.3%，实现自安倍再次执政以来的六连增，创历史最高记录。

2018年，日本兵力规模达3000人、首个以“夺回被占离岛”为专项任务、号称“尖阁专门防卫部队”的水陆机动团将正式成军。日本将出台第三部《海洋基本计划》，把“印太战略”概念纳入其中，进一步关注海洋安全领域，加强“领海警备”。作为整体海洋计划的“切片”，“离岛方案”步步升级，离岛被作为日本扩大海域管理的根据地。2018年，安倍内阁将提前修订2013年出台、原本为期10年的现行防卫计划大纲，以进一步增强战力，强化日美同盟，扩大海外行动范围。

从宏观综合角度看，安倍内阁对华政策显示出经贸领域与安全领域之间、双边层面与多边层面之间明显自相矛盾的双轨、两面特征。一边急于推动实现领导人互访、给中日关系加温，一边在海洋岛屿争端中步步为营，强化战略性针对性部署；一边对“带路”倡议积极表态、借此地区合作平台扩大对外投资与出口，一边加紧推动美日澳印四国对话机制，试图主导地区秩序构建与规则制定，对冲反制“带路”倡议。凡此种种，都增添了中日关系前景的不确定性。从深层次看，中日之间在原有突出敏感问题未获解决的同时，两国在地区多边层面以秩序、规则为焦点的战略角力正在向纵深发展。

(责编：贾文婷、王欲然)