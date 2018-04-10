印尼专家高度赞赏习主席博鳌演讲

人民网雅加达4月10日电（记者席来旺）今天上午习近平主席在"亚洲博鳌论坛2018年年会"开幕式上发表的主旨演讲，受到印尼专家的高度赞赏。

印尼前驻华大使易慕龙在接受本报记者独家采访时说，今天上午习近平主席在博鳌发表的主旨演讲，与当年中国加入WTO的举措相互连贯，是具有战略意义的重要政策宣示。习近平主席在演讲中表明中国继续坚持改革、进一步扩大对外开放，使印尼对中国市场提供的巨大潜力更加充满信心。易慕龙大使说，我本人曾亲自聆听过习近平主席2013年4月7日的博鳌亚洲论坛主旨演讲，可以说习近平主席的每次演讲都提出新的理念，不仅造福于中国自身，也都给地区乃至世界带来新的希望。

刚刚卸任的印尼驻华大使苏更在接受本报记者独家采访时说：习近平主席今天的演讲对所有国家都是一个具有鼓舞性的声明。

苏更大使指出，习近平主席发出号召，各国要在经济全球化时代里，通过相互合作来发展经济，所有国家共同协作建设更加美好的世界。尽管做到这点并不容易，但每个国家都应该朝这个理想的目标努力。关于进一步开放，习近平主席提到的4个重要方面都是对外开放的核心。

苏更大使认为，习近平主席在演讲分享了中国通过改革开放实现快速发展的经验，强调了互联互通与加强合作的重要性。总之，按照习近平主席的战略思路，我们就能创造一个保持世界和平与稳定的至关重要的国际大环境。

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