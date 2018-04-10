外交部谈扩大开放重大举措：中国的发展是世界的机遇

人民网北京4月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽10日主持例行记者会，并答问。就习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，宣布了中国在扩大开放方面将采取的重大举措将对地区和世界发展产生什么影响相关问题，耿爽表示，习近平主席宣布的扩大开放的重大举措向世界清晰地表明，中国的发展是世界的机遇，中国也愿意与世界分享这一机遇。我们真诚欢迎各国搭乘中国发展的快车。

全文如下：

问：今天，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，宣布了中国在扩大开放方面将采取的重大举措。这些新举措将对地区和世界发展产生什么影响？

答：今年是中国改革开放40周年，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的重要主旨演讲，概括了40年中国改革开放的辉煌成就，回顾了40年中国改革开放的光辉历程，总结了40年中国改革开放的宝贵经验，介绍了40年中国改革开放对世界的重大贡献。

改革开放是改变中国前途与命运的历史抉择，也是促进世界振兴和繁荣的伟大实践。中国在改革中取得了自身的发展壮大，在开放中实现了与各国的合作共赢。正如习近平主席在演讲中指出的，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。

对外开放是中国的基本国策。开放推动了改革，开放促进了发展。我们一再强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。今天上午，习近平主席在主旨演讲中宣布了中国扩大开放的一系列新的重要举措，涵盖放宽市场准入、改善投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等四个方面。习主席的宣布激起现场嘉宾的热烈反响，引起国际社会的高度关注，获得国内国外的广泛好评。

当前，单边主义、贸易保护主义抬头，多边贸易体制遭遇挑战，经济全球化进程面临困难。在此形势下，中国高举贸易投资自由化旗帜，推动构建开放型世界经济，呼吁各国寻求合作共赢，并且主动宣布扩大开放的一系列重大举措。中方用实际行动为国际贸易的增长和世界经济的发展提供了有力支撑，注入了强劲动能。

习近平主席宣布的扩大开放的重大举措向世界清晰地表明，中国的发展是世界的机遇，中国也愿意与世界分享这一机遇。我们真诚欢迎各国搭乘中国发展的快车。

问：据澳大利亚媒体报道，中方正在瓦努阿图建设军事基地。中方对此有何评论？你是否认为澳大利亚应当对中方在南太地区帮助建设大型战略性项目感到担忧？

答：一句话，fake news（假新闻）。

你应该已经注意到了，瓦努阿图外长今天在接受媒体采访时已经对此作了澄清。

问：据报道，周一，台湾“海军”的一个小型舰队驶抵尼加拉瓜。你对此有何评论？

答：世界上只有一个中国，这是国际社会的普遍共识。坚持一个中国原则，这是当今世界潮流。相信世界各国都将接受这一共识，拥抱这一潮流。

问：据报道，叙利亚东古塔地区再次发生化武袭击事件，造成平民伤亡。当前局势有升级危险，安理会已就此召开紧急会议。美方表示将在未来24至48小时内对叙问题作出重要决定，不排除付诸军事行动的可能。请问中方对此有何评论？

答：我们已多次表明中方在化学武器问题上的立场。我们坚决反对任何国家、任何组织、任何个人在任何情况下，出于任何目的使用化学武器。对于疑似使用化武事件，中方支持进行全面、公正、客观的调查，基于科学调查方法和确凿有力证据，得出经得起历史和事实检验的结论。在此之前，各方不能预判结果，任意得出结论。

叙利亚问题正处在关键的十字路口。政治解决是唯一办法，军事手段没有出路。中方一贯坚持和平解决争端，一贯反对在国际关系中动辄使用武力或威胁使用武力，一贯主张按照《联合国宪章》行事。中方愿同各方一道，支持联合国的斡旋努力，共同缓和叙利亚紧张局势，推动叙问题早日实现政治解决。

外交部和河南省人民政府将于4月13日（周五）下午3:30在外交部南楼三层举行外交部河南全球推介活动，主题是“新时代的中国：与世界携手 让河南出彩”。届时，国务委员兼外交部长王毅将发表致辞，河南省委书记王国生、省长陈润儿将分别讲话和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

河南是中国的人口大省、农业大省，地处连接东西、贯通南北的战略枢纽，在中华文明发展中占有重要地位。当前，河南正积极贯彻落实十九大重大战略部署，发挥自身优势，积极构建现代化经济体系，加快对外开放步伐，全面融入“一带一路”建设，打造新时期内陆对外开放的新高地。相信这次推介会将向各界朋友展现一个既有厚重历史文化魅力、又有新时代生机和活力的更加出彩的河南。欢迎大家积极参与并采访报道此次活动。

由于上述推介会，外交部例行记者会将暂停一次。休会期间，外交部发言人办公室照常接受记者的电话和传真提问。

(责编：贾文婷、王欲然)