第十届中英政党对话在北京开幕

新华社北京4月10日电（记者吴嘉林）第十届中英政党对话10日在北京开幕。中共中央总书记、国家主席习近平和英国保守党领袖、政府首相特雷莎·梅分别致贺信。

中联部部长宋涛宣读习近平贺信并发表主旨讲话。宋涛表示，习近平主席和特雷莎·梅首相分别向政党对话十周年发来贺信，给予政党对话充分肯定和大力支持，凸显政党对话成果显著，影响力日益上升。中英正日益成为共同实现各自发展愿景的伙伴、务实合作潜力无限的伙伴、共担更多全球责任的伙伴、促进东西方文明和合共生的伙伴。两国政党、政治家应以战略眼光加强政治引领、以开拓精神推动互利合作、以全球视野加强对话沟通、以开放态度加强交流互鉴。希望双方充分利用本届对话，坦诚深入进行沟通交心，凝聚共识，为中英关系“黄金时代”作出新贡献，共创中英关系更加美好的未来。

英国内阁办公厅大臣利丁顿宣读特雷莎·梅的贺信并讲话。他表示，脱欧进程中的英国视中国为更加重要的伙伴。希望英中关系“黄金时代”取得丰硕成果并不断延续，希望英中政党对话更好发挥政治对话平台作用，增进英中政治互信，助力双方加强贸易、投资、社会、文化等各方面合作，实现英中互利共赢发展。英中协会会长曼德尔森在致辞中表示，在全球贸易自由化面临挑战的背景下，英中双方有着更广泛的共同利益和合作领域，希望通过对话增进了解，共同应对挑战。

中英政党对话由中共中央对外联络部和英中协会于2007年共同发起，旨在推动中英党际交流，增进政治家相互了解和信任，推动中英关系长期稳定发展。对话每年举行一次，双方轮流主办，迄今已成功举行九届。第十届中英政党对话主题为“共同打造新时期中英关系‘黄金时代’”，双方代表共50余人参加对话。

宋涛还在对话开幕前会见了利丁顿一行。

(责编：王仁宏、曹昆)