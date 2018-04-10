日本著名经济学家江原规由：世界希望中国扩大开放并建立双赢关系

日本著名经济学家江原规由

人民网东京4月10日电（许永新）4月10日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式做主旨演讲，并向世界明确表态，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。人民网驻日记者就中国扩大开放等问题等问题，对日本著名经济学家、国际贸易投资研究所(ITI)主任研究员江原规由进行专访。

江原规由表示，中国已经成为全球最大的贸易国及制造国，世界第二大对外投资国及外资流入国。这意味着开放程度越大，中国的发展及民生改善越大，同时这也适用于全世界。现在中国成为世界120个国家的最大贸易伙伴，而且是世界第二大引进外资国，因此很多国家将从中国扩大开放中分享红利，可以说没有国家不希望中国扩大开放。此外，同时进行走出去与引进来，而且取得成果的国家，目前世界上只有中国。扩大开放的门户，就可以在中国与世界之间建立与之相应的双赢关系。

江原规由对中国改革开放40周年及全球多个国家效仿“深圳模式”建设自己的经济特区发表评论指出，2017年，中国国内生产总值（GDP）占世界经济的比重为15%左右，对世界经济增长贡献率在30%左右，居世界首位，这集中体现了中国改革开放40年的成果。从中国国内来看，到2020年全面实现小康社会将不成问题。江原规由认为，中国是世界最大的发展中国家，中国改革开放模式取得的成果，对发展中国家今后的发展来说是一个很大的福音。江原规由指出，上个月在卢旺达签署了由44个国家参加的非洲大陆自由贸易区协议（ZLEC）。他希望中国改革开放的经验通过建设“一带一路”的传递，与该自贸区进行合作，能够运用到非洲国家的经济发展中去。

江原规由强调，今后，改革开放将在“一带一路”建设中被继承下来，其国际化将进一步向前迈进。这一点只要从“一带一路”沿线国家设立很多边境经贸合作区作为引进外资的基地，以及在沿线国家进行的基础设施建设，就可以看出来。中国的改革开放越来越国际化，将会作为国际公共产品支撑全球化。

江原规由在提及中国将实施降低进口商品总体税率水平以及进一步开放服务业，放宽准入标准等措施时指出，目前，在短时间内获得世界认同与支持的世纪性倡议“一带一路”，可以称作改革开放的国际化。改革开放与“一带一路”有很多共同点（设立边境经贸合作区等引进外资基地、基础设施建设、共同富裕等），很明显的是，改革开放对世界经济的稳定及增长做出很大贡献，其成果今后将通过“一带一路”等应用到发展中国家的现代化建设及推进城市化等方面，非常值得期待。

江原规由认为中国拥有完整的产业基础，这在世界上可以说是绝无仅有的。他指出，很显然，这次实施的开放措施（降低关税、放宽服务业准入标准、保护知识产权、缩减外商投资负面清单）会促进中国产业结构的升级，提高中国制造业水平。世界最大的制造国中国进一步扩大开放将有利于与世界建立双赢关系。江原规由最后指出，对于将在2020年代或2030年代成为世界最大经济体的中国来说，建设公正合理的国际经济及贸易治理，从世界经济发展的视角来看，扩大开放是不可或缺的，这已经获得了全世界的支持。

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