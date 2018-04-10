中国的改革开放契合世界各国人民发展需要

博鳌亚洲论坛是连接亚太与世界的合作平台，其核心理念不外乎两点：促进亚洲的经济融合，实现与世界经济的共享发展。2018年博鳌亚洲论坛年会选定的主题“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”便是对该论坛宗旨的再一次阐述，尤其是在当前全球贸易保护主义、民粹主义升温的局面下，博鳌论坛所传递出的开放、合作、共享发展等强信号对维护健康的国际经济环境显得尤为重要。在开幕致辞中，中国国家主席习近平用会议主办地海南的开放发展例证了改革开放给中国带来的全方位的“红利”，也明确指出了中国的改革开放之路契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流，并宣布了深化与世界交融发展的“四项举措”。

中国是巴西当前最重要的合作伙伴，自2009年以来，中国一直保持着巴西第一大贸易伙伴的地位，2017年中巴双边贸易回升至748亿美元，接近2013年创下的历史峰值（833亿美元），投资方面，与外资流入巴西持续萎缩不同的是，中国企业表现出投资巴西的极高热情，为巴西应对该国此轮经济危机提供了至关重要的支撑。

根据中国在本届博鳌峰会上提出的“四项举措”，中巴两国仍然具有进一步深挖双边经贸潜力的巨大空间，尤其对于目前仍未完全走出经济衰退的巴西来说，中国市场的潜力以及中国改革开放可能释放出的外溢效应将是巴西未来对华政策的重要考量。“大幅度放宽市场准入”、“创造更有吸引力的投资环境”和“加强知识产权保护”等政策将为巴西的飞机、清洁能源等优势产业进入中国市场提供更大的空间，改善双边投资关系限于中国对巴西单向投资的局面。

“扩大进口”是巴西对华最具期待的政策之一，目前，巴西对华出口产品主要集中在有限几种资源性产品，在确保现有出口产品在华份额的基础上，丰富出口产品种类是巴西对华贸易政策的核心诉求。随着中国的关税减免和进口博览会等渠道建设，巴西产品进入中国将面临更宽松的市场环境，当然，要将这种可能性转变为可行性，巴西产品还需要具备与其他国家同类产品竞争的自身优势。

另外，“一带一路”倡议同样也为中巴两国提供了发展战略对接的纽带，尤其是在巴西市场环境逐步开放、且将基础设施置于经济发展规划的优先安排的环境下，中巴两国以基础设施合作为核心的产能合作效率有望提到提升，而这不仅将改善巴西本国基础设施互联互通水平，推进巴西各个地区的市场整合，也有助于提高拉美地区一体化水平，尤其是拉美地区互联互通建设将为该地区生产链的培育和优化配置创造条件。

（作者系中国社科院拉美所研究员、巴西研究中心执行主任）

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