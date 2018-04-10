英外泄文件：削减预算警力不足 致暴力罪案增加

人民网讯 据联合早报网报道，英国内政部近日一份外泄文件显示，警队削减预算导致人手不足是近期严重暴力罪案增加的原因之一。

伦敦今年已有超过50人死于暴力罪案，引发民众和政界的关注。外泄文件指出，警队缺乏资源及减少对肇事者的检控，是导致暴力罪行上升的原因。

英国政府对文件内容不予置评，内政部长拉德则否认警队人手不足，以及因资源不足造成暴力罪案攀升。日前，拉德宣布了一系列新措施加强对付潜在发生的罪行，包括引入新的“攻击性武器”法律，以及扩大警员截查可疑人士的权力。（老任）

(责编：樊海旭、刘洁妍)