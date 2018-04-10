首届上海合作组织人民论坛通过西安宣言

图为哈萨克斯坦公民联盟总部全权代表、哈财政部财政学院副院长瑟兹德科娃10日首届上海合作组织人民论坛闭幕式上致辞。记者张光政摄

人民网西安4月10日电（记者 张光政）在西安举行的为期两天的首届上海合作组织人民论坛10日闭幕，通过了《首届上海合作组织人民论坛西安宣言》。主办方中国民间组织国际交流促进会将向上合组织青岛峰会提交论坛成果，就在推动地区和平与合作、共建人类命运共同体的过程中如何发挥民间组织的作用提出参考意见。宣言全文如下:

首届上海合作组织人民论坛西安宣言

我们，80余位来自上海合作组织成员国及观察员国、对话伙伴国的代表，于2018年4月9日至10日相聚中国西安，出席由中国民间组织国际交流促进会（简称“中促会”）和陕西省人民政府共同主办的首届上海合作组织人民论坛，围绕“推动地区和平与合作，共建人类命运共同体：民间组织的使命”这一主题进行了坦诚深入的交流。我们感谢中促会和陕西省人民政府发起举办本次论坛，感谢中国和有关各方对本次论坛的重视与支持。

我们认为，过去十余年，在各成员国共同努力下，上海合作组织已经发展成为现代国际关系体系中具有重要影响力的参与者，在维护地区和平稳定，推动世界多极化、国际关系民主化进程，变革和完善全球治理体系等方面发挥了重要作用。我们重申，各国要共同维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义，共同致力于实现本地区和世界的和平稳定与繁荣发展。我们注意到当前世界形势的深刻复杂变化及其对上海合作组织发展带来的机遇和挑战，愿加强各国人民的团结协作，共同应对挑战。

我们赞赏2017年上海合作组织成员国元首理事会会议达成的构建人类命运共同体的共识，这为实现本地区长期繁荣稳定指明了方向。我们认为，民间组织在搭建沟通桥梁、反映人民意愿、凝聚民间力量方面能够发挥独特作用，是上海合作组织进程的天然伙伴，是构建人类命运共同体的重要参与者。我们建议：

一、各国政府和民间组织广泛开展以构建人类命运共同体为主题的各类交流活动，强化各国人民的命运共同体意识，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体创造必要的社会条件。

二、贯彻共同、综合、合作、可持续的安全观，维护本地区安全稳定。各国政府加强合作，认真履行《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》，携手应对传统和非传统安全威胁，为各国人民创造安居乐业的安全环境。民间组织在这一过程中积极建言献策，贡献自己的力量。

三、开展民生合作，努力消除贫困。将开展民生合作作为上海合作组织的重要合作方向，让各国人民共享发展成果。各国政府应充分认识消除贫困的重要性，积极落实2030年可持续发展议程，采取综合有效措施，积极推进消除贫困事业。民间组织积极推动减贫经验共享，开展减贫项目合作，参与构建多元主体的社会扶贫体系。

四、弘扬上海精神，尊重文化多样性，尊重不同国家和民族的文化传统、宗教信仰、价值观念，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。民间组织积极参与人文交流，为增进各国人民理解与友谊发挥积极作用。

五、开展务实合作，提高民众福祉。以“一带一路”建设为契机，推动各国发展战略对接，共享发展机遇，实现共同繁荣。民间组织要积极推动“民心相通”，为开展务实合作创造条件、牵线搭桥，让各国人民共享发展成果。

六、汇聚人民力量，搭建民间交流平台。将上海合作组织人民论坛机制化，将其纳入上海合作组织合作机制，在民间社会和各国政府间搭建建设性沟通平台，共同解决上海合作组织面临的各种问题和挑战，共同推动上海合作组织发展。

(责编：樊海旭、刘洁妍)