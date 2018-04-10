阮宗泽：挑起贸易战，美国犯了两个错误

人民网华盛顿4月9日电（记者 高石）9日上午，中国驻美国大使馆邀请中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽与十几家中外媒体举行圆桌座谈，并围绕两国媒体关心的贸易问题、台湾问题和朝鲜半岛核问题等展开了一系列问答。

阮宗泽认为，在对华贸易问题上，美国犯了两个错误，一是低估了中国反击的决心和实力，二是夸大了贸易赤字和所谓的“强制技术转让”问题。阮宗泽说，美国对华贸易逆差被夸大了约20%，中国也没有任何法律条文强制外国企业向中国贸易伙伴转让技术。

针对美国国内一些要对中国强硬的表态，阮宗泽说，过去的经验告诉政策制定者，不要做傻事，“中国没有退缩的余地”。在贸易问题上对于美国施加的关税措施，“中国将如数奉还，捍卫自己的利益和国际多边贸易体系”。

关于美国近期晾晒贸易焦虑的行为，阮宗泽认为，这种焦虑一是源于美国国内的政策制定和政治需要，二是源于来自国际上的压力。“坦率的讲，自从特朗普上台以来，我不认为他拥有真正的好朋友。”阮宗泽称特朗普上台后与欧盟和盟友之间因为贸易、气候变化、北约等诸多问题产生嫌隙。

在台湾问题上，阮宗泽提醒美国不要在台湾问题上试探中国，中国维护主权领土完整的决心不容置疑，将根据事态发展采取一切必要的行动。他说，《台湾旅行法》的签署破坏了“一个中国”的原则，违反了中美之间“三个联合公报”。美方所为一方面破坏了中美关系的基石，另一方面也给蔡英文当局传达错误的讯息，让他们误以为美国支持他们的“台独”行动，这将引发两岸关系极大的麻烦。“40年前，中国在这个原则问题上都不放弃自己的权益，40年后的今天，中国更没有退让的余地。”

在朝鲜半岛核问题上，阮宗泽表示，中国不会将中美贸易问题与朝鲜核问题混为一谈，中国是未来应对朝鲜核威胁的重要利益相关者，在伊朗和朝鲜的无核化议题上中国的立场始终不变。

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