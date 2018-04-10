人民网>>国际

俄罗斯13岁女孩凭借不可思议天分网络走红

2018年04月10日11:04  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据俄罗斯卫星通讯社报道，最近，网站“Reddit”的用户正在热议一名圣彼得堡芭蕾舞演员不同寻常的能力。

年轻的扬娜·切列帕诺娃可以很自信地站在摇摆的圆盘上完成芭蕾舞动作。该网站的用户们认为，扬娜有不可思议的天分，她的技能给他们留下了深刻的印象。

扬娜·切列帕诺娃今年13岁，住在圣彼得堡，在俄罗斯瓦冈诺娃芭蕾学院（Vaganova Ballet Academy）学习。她的技艺镜头还被放在Instagram上展示，有6万多网民在相关图片下留言。 (老任）

(责编：樊海旭、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved