美大豆如被加税会怎样？有替代产品对中国影响有限

针对美国挑起的中美贸易摩擦，中国政府日前对原产于美国、约500亿美元的进口商品采取对等措施，其中较引人关注的是大豆。

美国、中国分别是全球第一大大豆生产国和第一大消费国。加征关税将对双方相关产业有什么影响？中国可以采取哪些应对措施？记者就此采访了相关专家和业内人士。

进口美豆将涨价，市场份额或被巴西、阿根廷替代

2017年我国进口美国大豆3285.4万吨，占我国大豆进口量的34.4%。据国家牧草产业技术体系产业经济研究室主任王明利分析，进口美国大豆成本增加25%，如果其他条件不变，可能使我国大豆市场价格提升10%至15%。

中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员陈秧分认为，加征关税将直接降低美国大豆的价格优势，对华大豆市场份额或将被巴西、阿根廷等其他大豆主产国所替代。

据陈秧分介绍，2016/2017年美国大豆产量占全球33.3%，其中50.6%用于出口。2017年对华大豆出口金额占美对华出口总金额的9.1%。受消费习惯、市场需求等因素影响，美国短期内难以开拓足够规模的大豆市场来替代中国，大豆销售将遭遇困境。

“值得注意的是，当前离美国大豆播种尤其是集中上市还有一段时间，农民还有机会调整种植作物。但是，高粱、玉米等替代作物同样属于加征关税或反倾销、反补贴立案调查对象。所以对大豆加征关税仍将显著影响市场预期。”陈秧分表示。

另一方面，对进口大豆抬高门槛一定程度上将刺激我国豆农扩大生产。专家认为，应适当恢复国内大豆种植面积。

饲料价格提升约3%，对国内养殖业影响不大

中国是世界第一养殖大国，大豆为畜禽提供了重要的蛋白来源。王明利表示，加征美豆关税对我国畜牧业有一定影响，但总体影响不大。

据王明利分析，我国饲料中豆粕用量一般在20%左右。进口美国大豆成本增加25%，如果其他条件不变，可能使我国大豆饲料价格提升约3%至4%。具体到食粮性畜禽和草食性畜禽的养殖，其影响程度有所不同——对生猪、肉鸡、蛋鸡影响大一些，而对肉羊、肉牛、奶牛等影响小一些。

“从长期看，对我国畜牧业影响更小。因为预计南美国家巴西、阿根廷等将加大大豆种植、扩大对中国的出口。”王明利说，“同时也会推进我国大豆的恢复性种植，促进国内禾本科作物与豆科作物的轮作，这对保障整个农业生产系统良性发展很有利。”

据王明利介绍，近年来我国饲草产业快速发展，可在一定范围内替代豆粕。如，在奶牛饲料中可适当加大苜蓿草用量、减少对豆粕的用量；在生猪、蛋鸡等饲料中也可添加适量的苜蓿草粉、替代一定的豆粕，可以使生产性能提高或产品质量提升。

可替代食用油品种多，对CPI有影响但可控

除作为养殖业的基础性饲料外，大豆还是我国食用油消费的最主要原料。对此，中华粮网信息部副部长李娜认为，粮油市场受影响不大。可替代食用油品种多，而且棕榈油等油脂产品的价格较低。

另一方面，随着消费升级，越来越多消费者选购橄榄油、菜籽油、葵花籽油等产品，市场选择更加多样化，终端消费对大豆油的需求增长有限。李娜同时表示，国内花生产业在油脂产业链上还未发挥应有的作用，实际上花生的出油率和油质成分都较大豆更好。

北京布瑞克农业信息科技有限责任公司执行总裁黄桂恒认为，短期会对国内肉蛋奶价格造成一定影响但总体可控。作为大豆进口大国，我国近几年已采取多项措施推动进口来源多元化，而且美豆的供应缺口可在世界其他地区找到货源，东欧及俄罗斯等地的粮食贸易商都在寻求拓展中国市场。

中信建投证券的分析也认为，对美大豆加征关税后对国内CPI的影响约为0.08至0.23个百分点，通胀仍属可控。

扩大进口来源，增加国内大豆种植面积

陈秧分等专家建议，研究制定针对重要农产品的投资布局战略，加强与“一带一路”沿线国家农业合作，推动大豆进口来源多元化。

据了解，目前国内已有企业进行布局。如，上海中欧农业发展有限公司在俄罗斯远东、乌克兰等地与当地合作，加大农产品种植并返销国内市场，涉及品种包括大豆、葵花籽等。

在国内大豆种植方面，东北地区将进入大豆播种季节，相关人士提出积极做好春播备耕工作，适度扩大国内大豆供应规模；同时继续推进玉米去库存、粮改饲，适当扩大花生、油菜籽等经济作物的种植面积。

王明利说，应加大对国内豆农的补贴力度、及早推出补贴措施，也可将耕地质量提升等补贴与大豆种植直接挂钩，这将提高大豆种植面积，有力对冲进口减少的影响。（记者 董峻、陈云富）

(责编：李阿茹娜(实习生)、王欲然)