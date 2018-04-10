日本KDDI公司使用“眼镜”测定员工集中力

日本JINS公司开发的眼镜型穿戴装置

人民网东京4月10日电（许永新）据日本“ITmedia BUSINESS”报道，日本电信服务提供商KDDI从4月9日开始到6月底，将利用JINS（睛姿）公司开发的眼镜型穿戴装置，进行测定公司员工集中力的验证性实验。该公司将调查专为提高劳动质量而设置的工作空间“集中席”在不同环境下员工的表现，再根据实验结果改善该空间的环境。

“集中席”是为了防止在自己工位上因接电话、杂谈、突然召开的会议等分心而设置的。该工位位于公司自助餐厅的一角，来这里工作的员工是为了“在短时间内实现高水平的工作效果”。

JINS公司的眼镜中装有电位传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器，拥有通过戴眼镜者的视线移动等行为测量员工集中力的功能。该眼镜能配合智能手机APP，显示测出的数据。在实验中，除了该装置之外，还将使用日本星电公司研制的测定脉搏的带型装置“MEDiTAG”。

管理部门有20个人使用该装置

该实验中，分别隶属于总务部、人事部等部门的20名员工带着上述两种装置，分别在“集中席”、自家、自己工位等地完成工作。

在工作中可以对眨眼次数以及姿势变化、放松度、精神压力、行动记录进行测量分析，并将在“集中席”与其他环境中员工集中力的差异进行比较，明确“集中席”的好处与问题，最终目的是将工作环境改造得更为舒适。

KDDI宣传部门介绍说，他们想了解座位及办公桌的高度、观叶植物的多少、房间中二氧化碳的浓度等因素会在哪种程度上影响集中力。在此结果的基础上，通过改变空气净化器的摆放及改造工位等细节的调整，提高“集中席”的舒适度。

KDDI宣传部门表示，如果实验取得成果，将会增加“集中席”数量，还将与员工的工作方式改革挂钩。

(责编：樊海旭、王欲然)