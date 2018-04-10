特朗普:将于5月或6月初与金正恩会面

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美国总统特朗普９日表示，他与朝鲜最高领导人金正恩的会面将于５月或６月初举行。
特朗普当天在白宫对记者表示，美方目前已与朝鲜展开接触，“我们将在５月或６月初的某个时候和他们见面”。
特朗普说，希望美朝双方可以在会谈中就朝鲜半岛无核化达成协议。
美国多名官员８日披露，朝鲜方面已与美方直接接触，朝方表示金正恩愿意与特朗普讨论朝鲜半岛无核化问题。（记者 刘晨 朱东阳）
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