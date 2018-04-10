华商领袖与华人智库圆桌会议在博鳌举行

会议现场 人民网记者 谢亚宏摄

人民网博鳌4月9日电（记者 谢亚宏） 9日，一批世界华商精英聚首博鳌，在博鳌亚洲论坛2018年年会期间举行华商领袖与华人智库圆桌会议，共同探讨华商在中国、东盟和亚洲新一轮经济发展中加强合作，再创辉煌的思路和举措。

围绕今年博鳌亚洲论坛主题“开放创新的亚洲 繁荣发展的世界”，以及隆重纪念改革开放四十周年的现实背景，今年华商领袖与华人智库圆桌会议的主题确定为“开放创新中的华侨华人”。这个主题下，设置了4个分议题，分别是： 华侨华人在中国对外开放中的贡献与作用；全球华商经济协作网的建设与发展；华侨华人在“一带一路”建设中的作用；新时代华商经济转型升级与创新发展。会议采取圆桌式，与会代表围绕分议题进行主题发言、交流研讨。代表们普遍认为，在中国特色社会主义建设进入新时代的背景下，华商应该抓住机遇，在做大企业的同时为促进中国经济转型升级做出自己的贡献。

本次会议代表包括26位商业领域的华商领袖和7位智库专家，商业领袖包括泰国正大集团董事长谢国民，世茂集团主席许荣茂、玖龙纸业有限公司董事长张茵，新加坡金鹰集团主席陈江和、华彬集团董事局主席严彬、完美（中国）有限公司董事长古润金等，他们的经营范围涵盖农业、制造业、高新技术、医药、地产业、金融等领域。嘉宾来源从分布上来看，以“一带一路”沿线国家为主，兼顾所在区域和从事的行业的代表性。邀请的7位专家中，包括了大学教授、智库专家、企业高管等。

华商领袖与华人智库圆桌会议原名“华商圆桌会议”，于2011年首次在博鳌亚洲论坛年会期间举行，得到了博鳌亚洲论坛理事会等各界的肯定和支持，在侨界反响热烈。自2015年起，华商领袖圆桌会议邀请部分在海内外享誉盛名的华人智库专家参加，并于同年起更为现名。

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