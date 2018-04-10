英国学者：“人类命运共同体”理念是对破解全球性问题最透彻的阐述

“中国国家主席习近平提出的人类命运共同体理念，从它诞生之日起，便是对国际事务最透彻的阐述。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、前英国伦敦经济与商业政策署署长罗思义，在接受新华网书面采访时，高度评价了这一理念。

罗思义认为，自从习近平主席在2017年世界经济论坛年会上发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲后，人类命运共同体理念在全球产生了深刻影响，已为越来越多的人所接受。

在罗思义看来，这一理念之所以能产生广泛影响，在于其全面而透彻地阐释了世界各国从经济基础到外交政策的各个方面。

罗思义表示，中国对全球化的支持，处理国际关系的“双赢”理念和“推动构建人类命运共同体”理念，都与中国经济的快速发展密不可分。他非常赞同习近平主席在不同场合反复提到的“一加一大于二”的观点，认为这有力地回击了西方的“零和思维”。

世界的大经济体固步自封的时代，早已不复存在，“如今的世界已然国际化，也必须越来越国际化。”罗思义认为，多样性并不是人类的缺陷，也不值得恐惧，相反，正是它推动了人类的发展。“构建人类命运共同体”的理念正是体现了对多样性的尊重，对各国之间平等相处、人类和谐共生、孜孜不倦的追求。（记者 胡靓钰）

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