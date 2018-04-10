美国式折腾，戕害自己累及世界

自3日公布500亿美元对华301调查征税产品建议清单后，特朗普政府在对华贸易问题上的态度苍黄翻覆，一会说考虑再对中国1000亿美元商品加征关税，马上又说双方“将在知识产权上达成协议”云云，旋即又对我关税政策横加指责。美方言辞莫衷一是，一味折腾，似笼中困兽，左突右冲，四处撞笼，不得出路。

特朗普政府表面折腾的背后，是内心的挣扎和困惑。缚住特朗普政府手脚的不是别人，正是其对去全球化和反对贸易自由化的抱残守缺。二战后全球多边贸易体系曾经是由美国主导建立的，美国也是最大受益者，如今却变成地地道道的破坏者。美国把国际贸易规则当成一件衣服，不合适了就再换一件，对国际秩序和规则予取予求。在这种霸权主义心态支配下，其政策走向自然会反反复复“拉抽屉”。

美国式折腾最直接的受害者是美国企业和民众，让他们不得不为特朗普政府的“任性”买单。对进口商品加征关税，实际上是对美国消费者自身征税，而美国企业也将因此失去中国巨大的市场。不少在华美企表示“世界经济相互依存，贸易战代价太大”。

美国式折腾还将伤害复苏基础还不牢固的世界经济。事实上，美国单方面挑起的对华贸易摩擦升级已经让华尔街股市震荡，全球金融市场也因此受到重创。渣打银行的报告指出，如果爆发贸易战，五分之一的全球经济将受到影响。如果那一天真的来临，只能说，别怪中国，要怪就怪美国式折腾！（记者 于佳欣）

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