我驻加大使：“美国挑起对华贸易摩擦，中国不会退缩”

卢沙野文章照片

人民网渥太华4月9日电（记者 吴云）我国驻加拿大大使卢沙野当地时间4月9日在加拿大主要报纸《环球邮报》发表题为“美国挑起对华贸易摩擦，中国不会退缩”的署名文章。

卢沙野在文中表示，继宣布对价值500亿美元中国出口商品加征关税的清单后，美国总统特朗普上周又放言要考虑再对中国1000亿美元出口商品加征关税。美方这一疯狂的举动是典型的单边主义和贸易保护主义，是对全球多边主义和自由贸易的宣战，不仅损害中国人民的利益，严重违反世贸组织规则，动摇多边贸易体制根基，冲击世界经济和全球贸易的正常发展，而且最终将损害美国自己的利益。

卢沙野强调，中方不会坐以待毙，我们已做好充分准备。请美国放心，一旦美方公布新增1000亿美元商品征税清单，我们将毫不犹豫、立即进行强力反击。中方不想打贸易战，但不怕打贸易战。美方要打多久，我们就打多久，一直打到完全胜利。我们不排除任何选项，而且一定会说到做到。

卢沙野表示，中方一贯主张也愿意通过对话协商解决纠纷，但对话协商应遵循国际法和国际贸易规则，而不是美国的国内法；要做到相互尊重、平等相待，而不是居高临下、单方胁迫；要体现互谅互让、有取有予的原则，而不是漫天要价、胡搅蛮缠。

卢沙野还反驳了美国对中国的四点无端指责。

卢沙野指出，美国是中美贸易的始作俑者。美不仅是多边贸易体制和世贸规则的破坏者，也是给全球经济发展增添不稳定因素的煽风点火者。中国是直接受害者。

他进一步指出，中美贸易出现不平衡，首先是美经济结构问题，美储蓄小于投资，这是美全球贸易逆差的重要原因。第二是美元。美必须保持比较大的贸易逆差，才能维持美元国际支付货币的地位。第三是美对华出口管制，中国想进口的东西美国不卖。此外，美方故意夸大中美贸易逆差。加拿大对美方在加美贸易中的类似伎俩一定不陌生。

针对所谓的“强制性技术转让” 和“中国制造2025”计划 ，卢沙野表示，中国没有任何法律规定外国企业必须转让它的技术给中国合作伙伴。企业之间进行技术转让，完全依据契约，是市场主体自愿交易的结果。至于“中国制造2025”计划，卢沙野说，“中国制造2025”绝不是美国对华发起301调查的正当理由。“中国制造2025”计划的目的是为中国制造业的升级提供战略指引和信息指导，加强自身的制造能力建设，是无可非议的，也符合中国在世贸规则项下的义务。“中国制造2025”是透明、开放、非歧视的，中国企业、外国企业、国有企业、民营企业都可以参加。

卢沙野称中加两国都是自由贸易的坚定维护者，都支持通过多边贸易机制协商解决贸易争端，呼吁加方与中方共同努力，遏制贸易保护主义势头，维护国际多边贸易体制和自由贸易。

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