李明博遭检方提起公诉 罪名若成立量刑将超朴槿惠

【环球时报驻韩国特派记者 陈尚文 环球时报特约记者 王伟】韩国首尔中央地方检察厅调查组9日对前总统李明博提起公诉，并公布对李明博案的中期调查结果。检方在诉状中列明了针对李明博的16项指控，包括受贿、逃税、贪污、滥用职权等，称其总受贿额达111亿韩元(约合6518万元人民币)、贪污349亿韩元。多数韩国法律界人士认为，在朴槿惠因涉嫌贪腐230亿韩元被判24年监禁的前提下，若李明博罪名成立，他的量刑或将有过之而无不及。

当天，在检方提起公诉后，李明博通过社交网络发表声明，对检方公布的调查结果进行强烈批判，并就各项指控逐条予以反驳。韩联社称，韩国检方接下来仍将继续调查李明博的其他犯罪行为，并准备在广泛进行补充调查后，以新的指控事项追加起诉罪名。检方还计划继续对李明博夫人、儿子等人进行调查，在确定嫌疑后将他们逐一移交法庭。此外，为防止涉嫌犯罪财产转移，检方还将向法庭申请财产保全，冻结李明博财产。

针对李明博被起诉一事，不少韩国政党表示欢迎，但李明博原来所属的最大在野党自由韩国党则一声未吭。据韩国《每日经济》9日报道，韩国执政党共同民主党、在野党正未来党和民主和平党均于当天发表评论，认为起诉仅是开始不是结束，现在已经到了李明博认真反省并诚实交代罪行之时。检方必须彻查李明博家族犯罪事实，确保韩国法律秩序，杜绝权力型犯罪的反复出现。

《韩国日报》9日发表社论称，李明博被提起公诉对国家而言虽然是不幸的事情，但同时也是匡扶正义的不可避免之举。根据韩国CBS电视台此前调查，近半数韩国民众认为法院对前总统朴槿惠的判刑力度过轻。而与朴槿惠相比，李明博的犯罪事实更加触目惊心，不仅涉案金额超过前者，还直接经手犯罪。文章称，李明博曾强烈批判检方的调查是在进行政治报复，这实际上是争取舆论同情的花招。面对严重的腐败事实，想要激起广大国民的同情并非易事。

李明博2013年结束韩国第17届总统任期，他将成为继全斗焕、卢泰愚、朴槿惠后，韩国宪政史上第四位接受法院审判的前总统。

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