受美制裁影响 俄罗斯股市暴跌创4年最大跌幅

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由于美国财政部上周宣布对俄部分机构和个人实施经济制裁，俄罗斯股市9日大跌，创下4年以来、即2014年3月克里米亚危机以来最大跌幅。俄罗斯RTS指数跌幅超过11%。
彭博社9日称，处于美制裁名单上的俄罗斯铝业在港交所股价跌幅超过50%。伦敦证交所俄罗斯En+集团的全球存托凭证价格暴跌41%。对此，俄总理梅德韦杰夫要求政府起草计划，准备对美国实施经济报复措施。
人民网评：美国单边主义做法损人害己 当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单。建议对来自中国的1300余种商品加征25%的关税，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业的产品。 “301调查”由美国自身…【详细】
匈牙利大选折射欧洲“东西裂痕” 匈牙利国会选举将在4月8日拉开帷幕，匈牙利现任总理、青年民主主义者联盟（简称“青民盟”）主席欧尔班将向自己的第四个总理任期发起冲击。与此同时，欧盟和西方非政府组织对匈牙利选举颇有微词，并借助媒体力量加大了对匈牙利政府的批评声音。欧盟与匈…【详细】
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