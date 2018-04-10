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受美制裁影响 俄罗斯股市暴跌创4年最大跌幅

2018年04月10日07:50  来源：人民网-环球时报
 

由于美国财政部上周宣布对俄部分机构和个人实施经济制裁，俄罗斯股市9日大跌，创下4年以来、即2014年3月克里米亚危机以来最大跌幅。俄罗斯RTS指数跌幅超过11%。

彭博社9日称，处于美制裁名单上的俄罗斯铝业在港交所股价跌幅超过50%。伦敦证交所俄罗斯En+集团的全球存托凭证价格暴跌41%。对此，俄总理梅德韦杰夫要求政府起草计划，准备对美国实施经济报复措施。

(责编：樊海旭、常红)
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