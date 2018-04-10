“都是我的错”，扎克伯格就用户信息泄露在美国会致歉

“这是我的错，我很抱歉”，脸书首席执行官扎克伯格9日在给美国国会的书面证词中表示，该公司在阻止网络信息被滥用方面做得不够好。扎克伯格还将于10日和11日参加美国国会两院举行的听证会，但就在此时，前“剑桥分析”雇员、脸书“用户数据门”告密者威利8日却在接受美国全国广播公司专访时爆出猛料，称脸书外泄的用户个人信息很可能比已知的8700万规模更大，且这些通过非正规渠道获取的数据资料可能被存放在俄罗斯。

据了解，脸书公司2015年获悉，英国剑桥大学教授科根开发了一款用户资料采集应用程序，并违反脸书相关协议，将这些资料出售给“剑桥分析”公司。但脸书并未对外披露此事，仅要求涉事方销毁通过非正规渠道获取的信息。多家美国媒体称，这些数据并未按要求全部删除。威利在接受访谈时印证了这一观点，他表示，这些数据从脸书数据库中流出后“不知道被复制了多少次”。据他所知，“很多人”都对这些数据拥有访问权限。其中，“真正的风险”在于这些数据可能被存放在俄罗斯。威利称，他的这一推断基于一项事实：科根教授长期往返于英国和俄罗斯两地。尽管目前脸书已着手调查存在访问权限的当事人及数据流向，但该公司其实很难限制这些数据的非法传播。

脸书“用户数据门”触怒了社会各界，据《今日美国报》9日报道，脸书计划从当天起向在此事中受到影响的数千万用户发送说明信息，让他们了解自己的个人资料是否被当成2016年美国总统大选工具。法新社称，扎克伯格即将面对的听证会势必会是一场“硬仗”。不少国会议员已放出“狠话”，明确表示“不会对他客气”。

不过美国《纽约时报》称，扎克伯格此次华府之行也是“有备而来”。此前，脸书公司特地聘请了一支专家顾问团队向扎克伯格进行听证会“速成培训”，比如如何调整对答节奏，如果被提问人突然打断如何应对等。有业内分析人士认为，扎克伯格的国会山“首秀”最终很可能成为一场“公关演习”——“为求自保，他会对国会做出一些可有可无的承诺，但并没有太大实际意义”。

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