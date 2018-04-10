全民健康 中国方案可借鉴

一对老夫妇在江西南昌青山湖社会福利中心锻炼身体。

新华社记者 胡晨欢摄

世界卫生组织指出，中国运行良好的卫生系统已成为全民健康的基石，为解决全球基本卫生服务覆盖问题提供了可借鉴的路线图

来自世卫组织的数据显示，目前全球仍有一半人口无法获得所需的卫生服务，近1亿人因卫生服务费用而陷入极度贫困，超过8亿人的医疗费用因占到家庭预算10％以上而成为所谓“灾难性开支”。如果各国要实现联合国2030年可持续发展目标，那么，到2023年能享受相关卫生服务的人口需要新增10亿。

世卫组织指出，全民健康覆盖并非是指不惜代价免费提供所有卫生服务，这样的服务没有任何国家能够负担；它指的是所有人都能获得适当的卫生服务，并且不会因此而陷入经济困难。因此，全民健康覆盖不仅意味着最低限度的一整套卫生服务，还要确保能可持续发展，以逐步扩大卫生服务和财政补贴的覆盖范围。

世卫组织总干事谭德塞说：“全民健康覆盖最终是一项政治选择，每个国家和政府都有责任去实现这一目标。”他曾在2017年访华时评价说：“中国在全民健康覆盖方面处于领先地位，其人口95％以上现在拥有基本健康保险。”他表示，中国制定的《“健康中国2030”规划纲要》是一个极好的范例，展现了在国家发展中对健康的重视。

世卫组织驻华代表处代办苏沛说：“中国运行良好的卫生系统已成为全民健康的基石。”中国健康指标显著改善，期望寿命增加、婴儿死亡率下降，覆盖全民的医疗体系基本建成。中国新医改方案为世界解决基本卫生覆盖问题贡献了可借鉴的路线图。

中国国家卫生健康委员会数据显示，作为全球规模最大的基本医疗保障网络，目前中国全民基本医疗保障体系覆盖人数超过13.5亿，参保率稳固在95％以上；城乡居民大病保险制度已为全国10.5亿城乡居民提供了保险保障，基本实现全覆盖；2016年有1100多万大病患者受益于合规医疗费用报销政策。

“提升全民健康的质量和水平，就要加强基本医疗卫生服务公平性和普惠性。”中国国家卫生健康委员会副主任王贺胜说。中国卫生健康部门将大力普及健康知识与技能；积极推进健康城市和健康村镇建设，在全社会形成良好的健康新生态。

（据新华社电 记者刘 曲）

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