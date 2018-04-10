4月的蓉城，春风和煦，阳光明媚。7日，距离成都市区近30公里的金马国际马术体育公园内人山人海，众多市民和游客为马而来。

当日，2018成都·迪拜国际杯赛马经典赛在这里举办，14位中外一流骑手同场竞技。对于不少中国骑手来说，与来自阿联酋、英国等多个国家和地区的骑手比赛是很难得的经历。

麻连凯是中国内地资深的骑师之一。他坦言，不论是与国外高水平骑手的场上竞技，还是场下与国外选手和驯马师的一系列交流，都收获良多，很有感触。通过交流可以明显感受到，像迪拜等地有着非常成熟的马文化和马产业，相比之下，国内这方面虽然在不断进步，但还是有差距，潜力仍然巨大。

曾在2017年的该赛事中斩获一项冠军的中国“95后”小将王文勋7日因为战术安排不当，没能再次登顶。他说：“今天的比赛确实非常遗憾，但是其他选手的一些技术细节，比如催马的动作，还有战术的选择，都让我看到了差距，需要好好总结。”

不仅是骑手，由于此次的44匹比赛用马皆是从迪拜空运而来，一些驯马师也随之来蓉。驯马师欧文今年已是连续第五年参加该项赛事，中国一些年轻的驯马师和骑手让他印象深刻。“中国发展很快，对赛马、马术感兴趣的年轻人越来越多，如果能给他们提供更好的场地和环境，让他们去学习去进步，中国一定会诞生更多的优秀骑手和驯马师。”他说。

在赛前的骑手见面会上，组委会还安排国外的骑手、驯马师进行了一个名为“筷子夹面条”的游戏。欧文对筷子的熟练使用让现场众人大为惊讶。他介绍自己的“秘籍”时坦言：“通过该赛事，认识了很多中国朋友，他们早早便教会我用筷子，中国文化博大精深很有内涵，非常有趣。”

赛马场上，专业骑手策马飞驰，场外则成了企业家、马主、马迷、普通市民的赛马“大派对”。现如今，马作为主力交通运输工具的角色已经淡出历史，但沿着丝绸之路，马驮起了新的文化、商贸交往，也驮来了远方的友谊。

赛前，2018中阿经贸文化交流峰会在成都举行，峰会上进行了阿联酋马产业介绍、拉斯海马自由港和迪拜工商会推介，还举行了中外企业对接会。数据显示，近年来，四川与阿联酋在各领域建立了密切的合作关系。2017年，双方货物进出口额增长28.4%；截至2017年底，阿联酋在川设立外商投资企业4家，实际到位资金5200万美元。

阿联酋经济部次长穆罕默德·谢希说：“在发展现代马产业和马文化方面，成都已经站在新的历史起点上。未来双方的合作潜力巨大，不仅包括投资、贸易，也包括体育、新能源等。希望能进一步整合多方资源，共同谱写新时代‘一带一路’建设的新篇章。”

（据新华社电）

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