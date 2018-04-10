全球土地退化敲响粮食安全警钟

近日，联合国框架下致力于保护生物多样性的机构“生物多样性和生态系统服务政府间科学—政策平台”发布报告表示，人类活动导致的土地退化威胁着全球约2/5人口的生计。这份由100多名科学家执笔的报告表示，全球气候变迁和土地不断退化正导致粮食产量减少。未来30年间，该情况可能会迫使数亿人口迁徙，人类甚至可能为争夺资源而爆发冲突。

数据显示，近年来土地退化问题日益恶化。报告说，截至2014年，全球有超过15亿公顷原本有自然生态系统的土地被开垦，全球未受人类活动影响的地表面积已不足1/4，而这个比例预计到2050年将下降到不足10%。

报告认为，土地退化会导致生物多样性严重退化，并给人类生存所需的食品、饮水和能源供给造成威胁。土地退化还关联着气候变迁。“未来30年间，预计40亿人口将生活在干旱地区，5000万至7亿人可能被迫选择迁徙。”报告撰写人之一斯科尔斯说。

土地退化是人类社会发展进程中，因自然力或不合理开发利用，导致土地质量下降、生产力衰退的现象。如干旱、洪水、大风、暴雨、海潮等自然力，会导致土地沙化、流失、盐碱化等；而人类不适当的开垦和乱伐、不合理的种植和灌溉、农药化肥使用不当等，会引起土地沙化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降、土壤污染等。其中，不良的土地管理是土地退化的主要原因。

如今，世界很多地方因追求高产过度开垦。人类使用的化肥代替了土壤中作物需要的营养物，但无法在微观层面改善土壤，再加上重型机械的大量使用，土壤被不断消耗，而地下水又得不到及时补充，最终致使粮食产量锐减。科学家为了应对土地环境的恶化，不得不对主要粮食作物的基因进行改良，使其可以抵抗一些病虫害，而新的病虫害威胁又源源不断滋生。

土地退化带来的气候变迁、粮食减产、人口迁移，以及生物多样性遗失，严重威胁人类的生存空间。另一位报告撰写人蒙塔纳雷拉说，到2050年，土地退化和气候变化将使全球谷物产量平均下降10％，某些地区可能达到50％。

“未来各国政府应该思考，如何避免一场因粮食危机引发的真枪实战。”斯科尔斯说，“土地生产力不断下降易导致人类社会失去稳定性，尤其在干旱地区，这些地区连年降雨量极低，将使得暴力冲突不断增加。”

合理利用水资源、利用生物措施和工程建设保护系统、调整农林与牧用地之间的关系、控制人口增长……但愿报告中专家为治理土地退化开出的“药方”，能唤起人们的自省自觉。

（本报纽约4月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 22 版）

(责编：樊海旭、常红)