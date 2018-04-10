非洲，移动支付受青睐

南非开普敦街头艺人使用二维码接受“打赏”。

本报记者 李志伟摄

南非约翰内斯堡一处停车场收费处接受扫码支付。

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在非洲，移动支付已经不是新鲜事物。由于银行渗透率较低，同时多数时候手机是非洲人上网的主要渠道，这为移动支付近些年在非洲的蓬勃发展提供了土壤。

全球移动通信系统协会的数据显示，撒哈拉以南非洲2017年底移动支付账户已达3.38亿个。移动支付正在改变非洲人民的生活方式。在全球移动支付持续走强的大趋势下，非洲发展不落人后，市场潜力巨大。

东非地区2/3成年人常使用移动支付

在南非约翰内斯堡的餐厅里，有时候服务员会向你介绍说，使用手机扫码支付可以享受折扣价格。在开普敦，街头艺人身前摆放着二维码，声明接受手机“打赏”。肯尼亚内罗毕忙碌的早晨，上班族可以使用手机轻松地购买一份早餐。这些在欧美都可能是让人觉得新鲜的事，在非洲已渐成潮流。

近日，全球移动通信系统协会发布了《2017年全球移动支付行业现状》报告。报告显示，移动支付已经覆盖全球90个国家和地区，超过20%的移动支付服务提供储蓄、退休金或投资产品。在东非地区，肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达2/3的成年人经常使用移动支付。撒哈拉以南非洲的移动支付发展更是令人感到吃惊。

报告显示，撒哈拉以南非洲移动支付账户2017年12月达到了3.38亿个，较2016年增长18.4%，交易数量为12亿笔，交易金额达199亿美元，增长了14.4%。其中，东部非洲移动支付发展水平最高，该地区移动用户数量为1.91亿，交易金额为132亿美元。中部非洲用户数量为3290万，交易金额13亿美元。南部非洲有1000万用户，交易金额1.23亿美元，西部非洲用户数1.04亿，交易金额53亿美元。

同时，非洲移动支付市场格局也在快速发生变化。2012年12月，东部非洲在移动支付方面的市场份额为76.1%，西部非洲为16.7%。2017年12月，东部非洲为56.4%，西部非洲为30.9%，中部非洲和南部非洲分别为9.7%和3%。报告指出，移动支付产业“在新兴市场产生了深远的商业与社会影响”。

移动支付用户是拥有银行账户人数的3倍

移动支付在非洲大获成功的原因并不让人感到意外。首先，非洲的银行还不普及，拥有银行账户的人比例较低，使用银行系统转账、支付成本也比较高。其次，非洲手机渗透率超过70%，人们习惯使用手机上网获取信息。因此，移动支付在许多非洲国家成为仅次于现金的最受欢迎支付方式。在非洲，使用移动支付的人数是拥有银行账户人数的3倍。

今年3月，东非地区的移动金融服务M—Pesa已经投入使用11年，拥有超过3000万的活跃用户，其中1800万在肯尼亚，占肯尼亚人口40%。M—Pesa在斯瓦希里语中的意思就是“移动的钱”，在整个东非地区随处可见，在城市里打工的人可以通过手机把工资汇给农村的家人，或是在城里的跳蚤市场购买生活用品。移动支付改变了东非地区人们花钱、转账、借钱的方式。人们只需要手机号，也无需绑定银行卡，只要通过街头巷尾的代理商网点就可以往账户里存钱，就可以进行汇款、异地存取款、购物等。交易时，用户会收到带有密码的短信进行交易，而非扫码支付。

在加纳，73%的交易额来自移动支付。不论是零售店消费还是街头的电话亭话费充值，你都可以看到移动支付的踪影。

数据显示，非洲年轻人使用移动支付的比例要远高于全球平均水平。非洲已经成为一个“移动先行”的市场。很多非洲人没有电脑，但是他们直接跳到了下一个阶段，手机的普及率很高。大多数非洲人第一次接触互联网依靠的是手机。

移动支付的普及使金融服务大众化。在肯尼亚，10年之内，金融普及率从26%增至75%，而推动这一趋势的关键因素就是数字创新。

全球移动通信系统协会指出，移动金融支付系统的发展让大批无法获得银行服务的贫困人口从中获益。2%的肯尼亚极端贫困家庭依靠使用移动支付服务，摆脱了贫困。在移动支付出现之前，肯尼亚的支付、转账成本较高。移动支付让偏远地区民众也能够在没有银行账户的情况下进行支付。有数据显示，2015年，M—Pesa在肯尼亚的代理商网点平均间距是1.4公里，远小于银行网点9.2公里的平均间距。

非洲移动支付网报道称，移动支付的资金已经占肯尼亚国内生产总值的60%，在一些地区，使用移动支付意味着人们每月可支配收入增加5%到35%。“越偏远的地区，收入增长就越明显，因为人们不用跑到城里，他们可以将在银行排队的时间用在生产上”。

中国移动支付方式成为“黄金标准”

对于移动支付，非洲市场既开放，又紧跟时代步伐。目前，非洲的移动支付市场多为本地运营商，但国际大公司也在时刻关注这一广阔市场，开始提前布局。在非洲许多地方，已经可以通过支付宝、微信进行支付了。

去年8月，蚂蚁金服宣布，该公司旗下支付宝移动支付业务已经接入南非1万家商户。支付宝通过与支付公司扎珀合作进入南非市场，支付宝用户可以像在国内一样扫码支付账单，这为来南工作、生活、旅游的中国人提供了诸多便利。

南非标准银行也与微信合作，希望在日益增长的非洲移动支付市场分得一杯羹。标准银行支持微信钱包在南非使用，用户可以进行转账、支付等操作。

美国《赫芬顿邮报》报道称，中国在移动支付方面的强劲势头已经开始进入非洲，中国与非洲在移动支付方面的快速增长远远超过发达国家。不过，报道认为，要想赢得非洲市场份额仍然是一项非常不寻常的任务。在某些方面，拥有11亿多人口的非洲市场潜力与过去的中国很像，但是50多个非洲国家客户需要本地化的经验，“进入蓬勃发展的非洲移动互联网市场的战斗才刚刚开始”。

世界银行扶贫协商小组网站刊文称，中国的移动支付，例如支付宝、微信支付在许多方面已经成为全球移动支付的“黄金标准”，以需求为基础创造用途，中国移动支付提供了清晰的经验，并提出了创新的答案。

（本报约翰内斯堡4月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 22 版）

(责编：樊海旭、常红)