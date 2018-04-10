人民币国际化再上台阶（经济透视）

人民币原油期货日前成功上市，首周总成交额近1160亿元，成交量超过27万手，日均5.4万手，合5400万桶原油。这一日均数量超过800万桶的迪拜商品交易所（DME），跃居世界第三，仅次于伦敦布伦特原油期货和美国西得克萨斯轻质（WTI）原油期货。值得指出的是，人民币原油期货的看点其实是人民币，这是继加入特别提款权（SDR）之后人民币国际化的又一个里程碑，将增强人民币的国际影响力。

一种货币的国际地位可根据其是否成为区域内重要的锚货币来判断。石油是世界的主导性能源，全球原油贸易定价主要按照期货市场发现的价格作为基准。目前WTI和布伦特原油期货分别是美洲和欧洲基准原油合约，主导着国际原油的定价权，这是美元作为原油贸易结算货币的根本所在。反观亚洲，长期以来一直没有一个有影响、能充分反映该地区原油实际供求情况的定价基准。人民币原油期货无疑填补了这一空白，会提高人民币在亚洲货币区和参与“一带一路”建设的石油生产国的锚货币地位，进而补充和完善现有国际原油定价体系和国际货币体系。从首周的交易来看，人民币原油期货和其它原油期货之间的联动性良好，特别是迪拜DME原油期货，因为人民币原油期货交割油种是以迪拜阿曼原油为主，阿曼的原油六成出口到中国。

一种货币的国际影响力首先体现在其国际使用水平上。目前，人民币的国际使用程度仍相对较低。中国虽已成为全球第一大原油进口国，但原油贸易依然被动以美元计价和结算。以人民币计价和结算的原油期货将改变“我的原油、他的定价”的现状，为中国原油贸易提供定价基准和规避风险的工具，并推动石油人民币的形成，从而提高人民币在国际经济活动中的实际使用水平。如果今后中国进口的原油都用人民币结算，贸易总额大概超过1万亿人民币，这将大大提升参与“一带一路”建设的石油生产国对人民币的需求。而且，在石油人民币的基础上，人民币对农产品、矿石等大宗商品的计价结算功能也将加速发展，从而进一步提高人民币的国际使用。

一种货币的国际影响还体现在其汇率变动对其它货币的影响上。中国原油期货上市伊始，经过汇率折算后的价格优于国际市场的原油期货价格，引发境外投资者将美元兑换成离岸人民币进行套利的浪潮，拉升离岸人民币汇率，并带动在岸人民币汇率上升。随着原油期货推进人民币国际化进程，人民币汇率的变动对其它货币的影响将不断增强。

继中国原油期货成功上市后，中国铁矿石期货国际化也提上议事日程。这两大工业品原材料的下游产业链覆盖广泛，其人民币期货将使人民币计价和结算扩展至整个商品贸易体系。人民币的国际影响力进一步提升未来可期。

（作者为厦门大学王亚南经济研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 22 版）

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