“为‘亚洲世纪’打造共同愿景”

“博鳌亚洲论坛已发展成为重要和有影响力的国际会议，希望本次年会能够通过多维度和坦诚的交流为‘亚洲世纪’打造共同愿景。”在赴华出席博鳌亚洲论坛2018年年会前，巴基斯坦总理阿巴西在巴首都伊斯兰堡接受本报记者采访时如是说。

作为博鳌亚洲论坛的发起国之一，巴基斯坦和该论坛有着特殊的联系。此次，阿巴西将率领由多位内阁部长和高级别官员组成的代表团赴华参会。谈及对本次年会的期待，阿巴西对本报记者表示，博鳌亚洲论坛已成为了解中国的重要平台，每个人都期待聆听习近平主席的主旨演讲，都希望了解中国的未来发展方向。

此次年会主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”，阿巴西认为这一主题的设置恰到好处且恰逢其时：“随着区域一体化程度加深，亚洲各国逐渐在经济、贸易、技术、能源、生态等各领域加强伙伴关系，开放和包容在当前形势下不可或缺。”

阿巴西表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议极富远见，在全球范围内赢得日益广泛的支持。通过博鳌亚洲论坛这一具有地区和全球影响的平台，世界将更好地了解中国和“一带一路”倡议。

阿巴西高度肯定作为“一带一路”倡议旗舰项目的中巴经济走廊建设对巴基斯坦发展所起到的积极作用。在他看来，中巴经济走廊是巴中两国全面和广泛经济合作的缩影。中巴经济走廊建设的推进，提升了巴基斯坦的互联互通水平，帮助巴方解决了电力短缺问题，并将继续帮助巴方解决基础设施、产业发展等重大社会经济发展问题。阿巴西表示，巴方迫切希望通过中巴经济走廊实现以增长和地区互联互通为着力点的经济复苏，这和巴基斯坦“2025年愿景”规划高度契合，也希望将来的产能合作帮助巴方提升各项经济指标，创造更多就业。

阿巴西表示，中巴经济走廊不仅让巴基斯坦与中国更好实现互联互通，也能让巴基斯坦与中亚、南亚以及中东等地区更紧密联通，扩大双边和地区贸易，进一步提升地区经济一体化程度，促进经济社会发展，为地区人民带来更多福祉。“巴方希望通过推进中巴经济走廊建设，能够与中方携手为构建人类命运共同体作出贡献。”阿巴西说。

（本报伊斯兰堡4月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 21 版）

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