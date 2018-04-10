4月9日，菲律宾总统杜特尔特启程前往中国出席博鳌亚洲论坛2018年年会，行前在菲南部城市达沃举行记者会。杜特尔特说，此次年会将有助于菲律宾扩大贸易规模，提高投资水平，这符合菲律宾的利益。

杜特尔特表示，他期待与中国领导人举行会谈。“我将与中国领导人全面探讨菲中两国关系发展，共同回顾两国关系通过不懈努力所取得的进步，同时寻求保持国家和地区繁荣的途径。”杜特尔特表示，中方为菲律宾政府实施的马拉维战后重建及时伸出援手，提供大力支持，“我要说：感谢你，中国！”

杜特尔特表示，在全球开放和创新的背景下，菲中关系正蓬勃发展。中国在国际与地区事务中正发挥着重要作用。习近平主席提出“一带一路”倡议，菲律宾正在实施“大建特建”计划，中国是这项计划的重要参与方，菲律宾的发展离不开中国的支持。

在回答本报记者提问时，杜特尔特表示，希望菲中两国不断深化贸易往来，期待在人力资源领域与中方开展合作。“菲中全方位的治国理政交流正在向前推进，我们已经做好准备，继续深化合作、互帮互助。”

杜特尔特表示，菲律宾将加强与中国等邻国朋友的经济往来，“亚洲决定着菲律宾的命运，亚洲经济到2050年仍将保持增长，并将占全球经济总量一半以上。我们致力于通过发展改善民生，因此必须充分利用本地区共同发展的潜力。”杜特尔特说，“我将在博鳌亚洲论坛2018年年会上强调，菲政府将不断改善社会秩序与环境，持续打击腐败，努力构建有利于企业成长的政策框架；我将重申菲律宾政府增加国家建设方面的投资，尤其在基础设施、创新发展、互联互通等领域；同时，我将会晤商界领袖，劝说他们把投资计划转化为具体的项目。”

杜特尔特表示，没有安全与稳定，亚洲就不会取得进步，在这一方面，我们不能犯任何错误。“现在，跨国犯罪、恐怖主义、极端主义以及一些尚未解决的冲突依然存在，作为负责任的国家，我们将为解决这些威胁地区安全的问题发挥应有的作用。”

（本报菲律宾达沃4月9日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 21 版）

(责编：樊海旭、常红)