共同推进一带一路新闻合作联盟建设

新华社海南三亚4月9日电 2018年4月9日，亚洲媒体高峰会议在中国海南三亚举行，与会的来自阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、孟加拉国、柬埔寨、中国、埃及、菲律宾、黎巴嫩、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、韩国、科威特、老挝、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴勒斯坦、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、斯里兰卡、西班牙、泰国、坦桑尼亚、土耳其等32个国家的59家中外媒体就共同推进“一带一路”新闻合作联盟建设达成共识，并发表宣言如下：

随着“一带一路”政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通不断深入，“一带一路”新闻媒体交流合作蓬勃发展。为进一步便利“一带一路”新闻媒体的信息交换和资源共享，增进相关国家民众友好交往和文化交流互鉴，我们将秉持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，以共商、共建、共享为宗旨，坚持相互尊重、平等互利、自愿自主的原则，共同推进“一带一路”新闻合作联盟建设，推动媒体互利合作与共赢发展。

我们支持联盟成员媒体开展联合采访活动，讲好和平安宁、合作共赢、成果共享、文明互鉴的“一带一路”故事，广泛传递沿线国家人民追求发展振兴和幸福生活的梦想，积极促进“一带一路”民心相通。

我们支持联盟建设新闻信息合作共享平台，在尊重和保护新闻作品版权的基础上，免费为成员媒体提供内容上传和分享服务，帮助成员媒体更直接、便利地进行内容合作，支持媒体在版面、频道、时段交换和报道落地等方面开展合作。

我们支持联盟成员不定期举办高端对话和人员互访项目，组织文化交流活动，围绕媒体发展、新媒体技术、社交媒体运用等议题，组织交流培训活动。

我们支持联盟在集思广益、对话协商中组建发展，坚持公益性、开放式发展，吸纳更多“一带一路”沿线国家和其他国家地区媒体加入。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 04 版）

(责编：樊海旭、常红)