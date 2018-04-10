当世界的目光聚焦亚洲之际，海南三亚，也在见证亚洲媒体交往史上的一大盛事——4月9日，博鳌亚洲论坛2018年年会期间，以“亚洲媒体合作新时代——互联互通与创新发展”为主题的亚洲媒体高峰会议在这里举行。会议由国务院新闻办公室指导，博鳌亚洲论坛秘书处、中央广播电视总台、中国公共外交协会主办。来自亚洲40个国家140余位主流媒体负责人，以及亚洲文化学者和有关方面代表共300多人共聚一堂、共谋发展、共商合作。

思想同思想的碰撞，迸发智慧的火花；情感与情感的交流，拉近心灵的距离。与会人士纷纷认为，在当前世界大发展大变革大调整的背景下，亚洲各国应进一步加强团结协作，携手应对安全挑战和发展难题。习近平主席创造性提出构建亚洲和人类命运共同体等一系列关乎人类前途命运的重要思想和主张，为推动世界和平发展、亚洲繁荣进步提供了中国智慧和中国方案。

巴勒斯坦新闻通讯社总编辑胡路德·阿塔里认为，在世界面临恐怖威胁、气候变化、网络安全、饥饿与贫穷等诸多挑战之时，我们迫切需要更加有力的媒体战略，能够为建设人类命运共同体发挥重要作用，并成为重塑国际社会秩序的重要力量。

卡塔尔《半岛报》总编辑穆罕默德·沙林认为，“世界正在经历大的转变，很多国家之间联系越来越紧密了。我们的发展需要有一个和平的合作性背景。”

吉尔吉斯斯坦凯列梅特电视台副总经理维涅拉·阿布季拉伊莫娃对“创新的发展”格外关注。她表示，中国在“一带一路”倡议下举行了很多国际合作，这种国际合作有助于相互之间的靠近，它可以创造一些新的平台，并且为世界经济发展提供新的动力。

如今，开放合作、互利共赢才是人心所向、大势所趋。中国提出的“一带一路”倡议，得到了包括许多亚洲国家在内的国际社会积极响应和热情参与。

签署双边合作谅解备忘录，是本次亚洲媒体峰会上的重要活动之一。有12个国家的19个媒体参加了合作谅解备忘录签字仪式。人民日报社与卡塔尔半岛报在三亚签署合作谅解备忘录，双方建立新闻产品互换机制，承诺就“一带一路”等采访进行合作。与会59家中外媒体联合发表了《中外媒体关于共同推进“一带一路”新闻合作联盟建设的宣言》，表达了在新闻信息共享、联合采访、人员培训、媒体发展等方面深化交流合作的美好愿景。

在本次论坛特别设置的“亚洲文明对话活动”中，中外嘉宾各抒己见，讨论热烈。马来西亚《星洲日报》总编辑卜亚烈认为，马来西亚是一个文化丰富宗教多元的国家。和其他亚洲国家的对话，使马来西亚能够得到更多了解。

故宫博物院院长单霁翔说，要深入挖掘亚洲文化资源，以多种方式展现亚洲文化魅力。

印度尼赫鲁大学教授狄伯杰认为，文明的对话可以通过思想、商品和技术的形态传播，这将各国人民团结起来形成一种凝聚力。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 04 版）

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