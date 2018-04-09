涉贿金额达111亿韩元 韩检方起诉前总统李明博

人民网讯 据韩联社报道，韩国检方9日下午以涉嫌贪污、受贿、逃税罪名起诉前总统李明博，并公布了对李明博案的中期调查结果。李明博成为继全斗焕、卢泰愚、朴槿惠之后，韩国宪政史上第4个站上法庭受审的前总统。检方在诉状中列明了针对李明博的16项指控，包括受贿、逃税、贪污、滥用职权等罪名。

李明博涉嫌在任期间通过青瓦台前总务企划官金伯骏、前附属室室长金禧中等亲信，在金成浩、元世勋任国家情报院院长时期从国情院收受7亿韩元（约合413万元人民币）特殊活动经费的贿赂。

他还涉嫌从三星电子收受585万美元用于支付秘密资金案涉案公司、汽车零部件制造商DAS在美国的诉讼费；收取韩国友利金融控股公司会长李八成提供的22.5亿韩元现金等罪行、涉贿总金额达111亿韩元。

目前，韩国检方已根据DAS公司前任和现任高管、李明博公司财产管理人兼清溪财团事务局长李炳模等人的供词，取得决定性物证，得出李明博是DAS公司实际所有者的结论。

检方表示，还将就李明博收受国家情报院特殊活动费和现代建设贿赂、青瓦台非法舆论调查等事项继续开展调查，并计划在广泛开展补充调查后于一审判决结束前以新的指控事项再次对其提起诉讼。

李明博上月23日被逮捕后，韩检方曾在26日、28日和本月2日三次上门调查，但李明博都拒绝与检察官见面不配合调查。目前，李明博对于大部分指控持全面否认的立场，预计双方将法庭上展开激烈辩论。

韩检方还计划继续对李明博夫人金润玉和儿子李时炯等人进行调查，在确定嫌疑后将其逐一移交法庭。

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