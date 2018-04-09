王亚军:民间交流助力人类命运共同体意识深入人心

人民网西安4月9日电 （记者张光政）中联部副部长、中国民间组织国际交流促进会顾问王亚军9日在西安接受记者采访时表示，上海合作组织框架内的民间交流有助于人类命运共同体意识得到本地区不同国家的民众的普遍认同，对本地区的发展起着不可或缺的重要作用。他补充说，民间组织能够在不同国家间搭建沟通的桥梁，使各国在实践中加强合作，通过落实一个个民生项目使其各国民众切实感受到人类命运共同体建设带来的实实在在的好处。

王亚军认为，在推动本地区民间人文交流方面，上合组织各国的民间组织能够发挥巨大的作用。他指出，民间组织有两大优势：一是数量众多，扎根各国社会，接地气。二是民间组织覆盖面广，其成员来自社会各界。民间组织的潜能如果被调动起来，在促进不同国家民间交流方面就能形成强大的力量，这是各国政府无法取代的。不过，他也指出，民间外交能够和官方外交起到互补作用。遗憾的是，目前本地区民间组织的交流频度和上合组织确立的民心相通的目标还有很大差距。首届上合组织人民论坛吸引了40多名外方代表参加，其中包括前政要、智库学者、媒体代表和企业家等。王亚军表示，希望上合组织人民论坛能够实现机制化，越办越好，让本地区各国更多的民间组织参与进来。

当天，由中国民间组织国际交流促进会和陕西省人民政府共同举办的首届上海合作组织人民论坛在西安开幕。本届论坛的主题为“推动地区和平与合作，共建人类命运共同体：民间组织的使命”。王亚军出席论坛开幕式并致辞。

(责编：贾文婷、王欲然)