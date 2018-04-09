叙空军基地突遭导弹袭击，谁干的？

人民网北京4月9日电 （记者 姚丽娟）位于叙利亚霍姆斯省的一座叙政府军空军基地9日遭导弹袭击，造成多人死伤。此前，美国和以色列曾针对叙利亚政府军发起导弹袭击。但对于此次袭击，被认为“有嫌疑”的美以两国均未“认领”。

据叙利亚媒体报道，叙政府军位于霍姆斯的T4军用机场9日凌晨遭多枚导弹袭击，叙政府军防空部队拦截了其中8枚导弹，其余导弹击中目标。英国广播公司称，有观察人士表示，至少有14人在袭击中遇害。

此次袭击发生前，西方舆论集中火力抨击叙政府军在大马士革东古塔地区杜马针对反对派武装的军事行动中使用化学武器，造成平民死伤。对此，叙政府予以否认。美国总统特朗普8日还在推特上威胁要让叙利亚政府及支持叙政府的俄罗斯和伊朗“付出巨大代价”。去年4月，美军曾向叙利亚霍姆斯省的军用机场发射数十枚战斧式巡航导弹。特朗普所说的代价就是再次发动军事行动吗？

对于这种猜测，美国国防部予以否认。五角大楼9日发布声明说，五角大楼未实施此次空袭，但仍将密切关注局势进展，将采取外交行动，对化武行动的责任方追责。

随后，俄罗斯国防部发布消息称，俄方发现，以色列空军两架F-15战机空袭了叙利亚T4空军基地。俄方还表示，没有俄军事顾问在此次袭击中伤亡。不过，以色列军方发言人乔纳森·康科里乌斯拒绝对导弹袭击事件置评。俄罗斯卫星新闻网称，以色列认为伊朗无人机中心位于T4基地。今年2月，以军曾轰炸该基地。当时，一架参与空袭的以色列F-16战机被地面火力打下，机上飞行员和领航员弹射逃生。

在俄罗斯看来，对叙利亚政府“使用化学武器”的指责，显然是一些国家为在叙利亚采取行动找的借口。俄罗斯外长拉夫罗夫9日表示，俄方专家未发现杜马发生过化武袭击的迹象。拉夫罗夫还批评空袭叙利亚空军基地的行动是“非常危险的进展”。据报道，战时会有俄罗斯战机在T4空军基地停靠。

分析认为，叙利亚反恐战争已收尾，但美俄等各方势力在叙利亚的利益博弈在加剧，叙利亚政府军与反对派的矛盾难以调和，内外矛盾令叙利亚结束战乱困难重重。

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