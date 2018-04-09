人民网评：贸易保护主义纸老虎不堪一击

近期，美国总统特朗普威胁对进口钢铁、铝制品等征收高额关税，并借“301调查”对中国商品征收高额关税，让世界陷入“贸易战”的紧张气氛中。

特朗普政府发起对华“贸易战”醉翁之意不在酒，矛头直指“中国制造2025”，掀开了守成大国对崛起大国的打压序幕。美国的害人害己之举，根本无法阻止中国技术进步，同时还让世人再次看清美国自私自利的本质。

美国的贸易行动打着为平衡“中美贸易”的旗号。而中美外贸失衡是全球分工形成的，也是美国国内政策助长的。在中期选举年，美国政府喊着“美国优先”的口号，想让资金回流、工作机会回流，而且摆出一副与全世界打贸易战的架势，逼迫盟友寻求豁免，其实是分而治之，想抓回领导权、“树威”。

美国此举破坏国际贸易秩序，影响极其恶劣，于人于己均不得人心。美国失道寡助，而中国让美国遭遇史无前例的回击。在美国公布相关措施10小时后，中国便作出大力度反制，震慑了美国。毕竟保护主义害人害己，是只纸老虎。

挑起对华“贸易战”，反映了美国的深深焦虑。美国认为，“中国制造2025”计划对其构成挑战，提高关税会阻碍中国挑战美国核心技术的步伐，从而维持核心技术的垄断权。尽管中国政府一再强调，“中国制造2025”是开放的，欢迎美国参与，但美国关注的不只是进程，更关注结果：美国要的是技术、规则、霸权。

美国发起“贸易战”伤不了中国，中国有足够的能力奉陪到底。

近年来，我国大力提升芯片和人工智能等关键领域的自主研发能力，这是此次美国发起对华“贸易战”的背景。中国的数字经济规模超过美国，在人工智能领域仅次于美国。

回顾历史，凡是美国围堵我国的领域，我们都实现了自主化，以“两弹一星”为标志，中国建起了世界上最独立、最完整的产业体系，这是我们能精准反击美国的底气。

中美贸易摩擦是很好的教材，不仅让我们认清了形势，看穿美国的霸权本质，也更加坚定了“四个自信”。我们将更加团结，坚定实施“中国制造2025”战略，实现中华民族伟大复兴。

(责编：姚丽娟、常红)