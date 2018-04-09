上合组织高官:上合组织人民论坛对本地区未来发展具有重要意义

图片说明：首届上海合作组织人民论坛9日在陕西西安开幕。图为上合组织副秘书长阿科什卡罗夫·努尔兰（中文名罗光明）在开幕式上致辞。记者张光政 摄

人民网西安4月9日电 （记者张光政）上海合作组织副秘书长阿科什卡罗夫·努尔兰（中文名罗光明）9日在陕西西安出席首届上合组织人民论坛。他在致辞中说，上合组织框架下首次召开人民论坛，来自上合组织大家庭的各国代表齐聚一堂，共同探讨民间组织在推动地区和平与合作、共建人类命运共同体中的使命和作用，这对于本地区未来发展具有现实意义。

阿科什卡罗夫表示，中方倡议并主办首届上合组织人民论坛，这凸显了中方作为上合组织轮值主席国，致力于官民并举、携手广大社会力量共促地区发展的理念和努力，也展现出上合组织地区各国民间组织和非官方人士积极投身维护地区安全、促进区域发展的良好意愿和巨大热忱。

“2017年6月上合组织阿斯塔纳峰会正式吸收印度、巴基斯坦为新成员国，标志着上合组织发展进入新阶段。” 阿科什卡罗夫说。他强调指出，目前，上合组织已成为北起北冰洋、南至印度洋，东起太平洋、西至波罗的海，覆盖欧亚大陆1/3面积，占全球44%人口的跨区域多边综合性组织。在成员国17年的不懈弘扬和践行下，以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为核心的“上海精神”和上合组织宪章宗旨原则，得到越来越多国家的认同和赞赏，成为新型国际关系的典范。基于高水平的睦邻互信和互利合作，成员国一系列多边领域合作取得显著成果，有效地维护了地区和平、安全与稳定，有力打击了本地区恐怖主义、分裂主义和极端主义以及非法贩卖毒品、武器和其他跨国犯罪，实质性深化了成员国间经贸、文化、科技、教育、交通、金融等务实合作水平，促进了本地区各国经济、社会、文化全面均衡发展。阿科什卡罗夫表示，“我们完全有理由相信，随着新成员国的加入，上合组织将获得新的动能，其发展前景必将更加广阔，在二十一世纪欧亚地区事务和全球事务中，必将发挥更大、更积极的作用”。

阿科什卡罗夫认为，民间社会组织是各国民众参与公共事务、推动经济社会发展的重要力量。听取社会声音、凝聚社会共识，推动政府和民间良性互动，对于解决本地区面临的共同问题具有重要作用。他表示，上合组织支持本组织各国民间社会组织加强交流，增进沟通，共同为构建本地区长期稳定的和平安全环境、不断提高各国人民福祉、推动全球经济治理贡献智慧和力量。希望各国与会代表充分利用此次机会，围绕会议主题和议题，深入研讨、集思广益，共同推动首届上合组织人民论坛取得积极成果。

为期两天的首届上海合作组织人民论坛4月9日在陕西西安开幕，主题是“推动地区和平与合作，共建人类命运共同体:民间组织的使命”，分议题包括“维护地区安全,打造周边命运共同体”、“尊重文明多样性,促进人文交流”、“推动发展战略对接,拓展区域合作”和“消除贫困,促进民生改善”。本届论坛由中国民间组织国际交流促进会(简称中促会)和陕西省人民政府共同举办。来自上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国的前政要、民间组织代表、智库专家和媒体人士共80多人应邀出席。

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