“中国正成为全球贸易体系稳定器”

图为通往博鳌亚洲论坛分会场的通道。

新华社记者 郭 程摄

4月8日，博鳌亚洲论坛2018年年会发布3份报告，分别为《新兴经济体发展2018年度报告》、《经济一体化进程2018年度报告》、《亚洲竞争力2018年度报告》。3份报告显示，与往年相比，2017年，新兴经济体经济增速明显提升，总体呈现向好态势，亚洲整体竞争力增强。

与会专家表示，随着贸易保护主义抬头，中国等新兴经济体对世界经济回暖的拉动作用更显可贵，亚洲国家应加快区域全面经济伙伴关系（RCEP）等谈判，推进亚洲经济一体化和经济全球化。

中国成为亚洲乃至世界经济主引擎

《新兴经济体发展2018年度报告》显示，2017年，E11（新兴11国，指二十国集团中的11个新兴经济体，亚洲国家占了多数）GDP增长率约为5.1%，比世界经济增速高1.4个百分点，总体呈现向好态势。作为最大的新兴经济体，中国经济增速达6.9%，对全球经济增长贡献约1/3，并继续扮演着最大贡献者角色。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，展望2018年，新兴经济体经济有望继续保持良好增长态势，但劳动生产率、特朗普政府税制改革的溢出效应等因素仍不可忽视。

《亚洲竞争力报告》连续8年对37个亚洲经济体竞争力进行评估。报告撰稿人、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军在接受记者采访时解读了《亚洲竞争力2018年度报告》的亮点。一是随着亚洲经济一体化进程持续推进，亚洲各经济体开始初步享受到巨大红利；二是亚洲整体竞争力增强，而且主要经济体经济形势表现出趋稳向好、稳中有升特点；三是亚洲经济体经济社会发展的稳定性和连续性不断增强；四是各经济体竞争力强弱有固化倾向，但综合得分差距在缩窄。

王军认为，预计未来3到5年，中国在亚洲仍将保持较为旺盛竞争力，仍将成为亚洲乃至世界经济增长的主要引擎。

贸易保护主义无益于全球经济

《新兴经济体发展2018年度报告》指出，2017年，在美国等主要发达经济体政策内顾倾向加重背景下，E11与发达经济体之间的贸易和投资谈判进展缓慢。二者冲突的一大表现是近期上演的中美贸易争端。

约翰霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德教授告诉记者，中国一向倡导并坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。“中国正逐渐成为全球贸易体系的稳定器，这个角色对全球而言非常重要。我相信，两国民众、多数跨国公司都不希望中美打贸易战。”他认为，中美需要进行谈判，许多问题还有机会解决。

今年是美国房地产公司莱纳国际总裁马林第三次参加博鳌亚洲论坛，他在接受记者采访时说，过去数十年间，多边贸易关系对跨国公司发展，许多国家的经济繁荣、和平稳定作出了巨大贡献，贸易战会摧毁这些成果。

中国国际经济交流中心研究员张燕生表示，近年来全球GDP、贸易、投资、制造业等出现复苏势头，此时美国对中国挥舞贸易保护主义大棒，会让全球对经济复苏的信心、预期和未来展望造成伤害。他说，“历史上，全球化两次因保护主义盛行而中断，发生了美国经济大萧条、石油危机、全球动乱等，贸易保护主义会给世界带来更多不确定性，这十分危险。”

以共同体意识推进全球化进程

《经济一体化进程2018年度报告》指出，全球化倡导的自由贸易，是亚洲经济一体化的重要推动力量。

“在部分发达国家挑起贸易摩擦、贸易争端等逆全球化时，亚洲始终坚定不移地在中国的倡导、带领下，通过博鳌亚洲论坛、‘一带一路’建设、构建亚洲和人类命运共同体等方式，推动区域一体化、全球化，实现共享共赢共建，和一些西方国家形成了鲜明对比。”王军表示。

尽管亚洲贸易表现持续向好，但亚洲经济一体化未来进展也面临西方反全球化情绪、一些跨国企业倾向于缩短全球供应链等方面挑战。

对外经济贸易大学副校长林桂军认为，亚洲一体化目前尚存在一些问题。为此，必须高质量完成RCEP谈判，扭转逆全球化趋势，推动亚洲经济、贸易以更高速度增长。

博鳌亚洲论坛秘书长周文重表示，为应对挑战，亚洲各经济体应制定明确政策，处理全球价值链的结构性变化，并找到创新性增长方式；同时，共同努力应对宏观经济和贸易方面的外部压力，抵制西方发达国家保护主义压力；在协同合作方式下不遗余力地深化金融改革，激发本地区增长潜力；建立强烈的共同体意识，积极参与冲突管理，培养管理潜在冲突的技能并制定指导方针。

“中国人讲，‘风物长宜放眼量’，负责任大国应该登高望远。”张燕生说，合作是中美两个大国唯一正确的选择，希望中美能够同舟共济、共同合作，为全球化注入更多正能量。

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