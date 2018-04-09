共谱亚洲和世界的华美乐章

4月的博鳌，草木滴翠，春潮拍岸。春雨把碧空洗得更为澄净。博鳌亚洲论坛2018年年会4月8日拉开帷幕，世界再度进入“博鳌时间”。2000多位嘉宾，近2000名记者，60多场正式讨论……观点交集，智慧碰撞，共识汇聚。

人们犹记：5年前，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛年会上发表主旨演讲，提出“命运共同体”理念，如同金光穿透乌云，向纷乱的世界亮出了全球化问题的中国答卷；3年前，习近平主席在博鳌提出，通过迈向“亚洲命运共同体”，推动建设“人类命运共同体”，描绘了美美与共、天下大同的美好前景；今年，习近平主席将再次应邀出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲，并将对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，宣布一系列新的改革开放重要举措。

会场内外，目光聚焦博鳌。人们期盼大国领袖发出中国声音，为亚洲和世界的未来贡献中国智慧、提出中国方案。

改革开放，实现梦想的必由之路

三江交汇，三岛相望。17年前，博鳌仅是中国南海之滨的一个小渔村，默默无名。2002年首届年会期间，唯一具备接待能力的金海岸酒店勉强支撑，唯一的会场是个半露天的膜结构，只能容纳500人，其余近千名嘉宾和记者挤在场外，通过大屏幕看直播……如今的博鳌，特色小镇享誉天下，博鳌亚洲论坛也成为交流对话的世界级平台。斗转星移，沧海桑田。博鳌的巨变如同一朵绚丽的浪花，折射出中国改革开放的壮阔波澜。

40年前，中国迈出了改革开放的历史性步伐。“中国号”巨轮扬帆起航。十八大以来，中国锐意改革、扩大开放，取得历史性成就、发生历史性变革。作为世界第二大经济体和世界举足轻重的政治力量，中国实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。

四十而不惑。勤劳勇毅的中国人民坚信，“改革开放是决定当代中国命运的关键一招”“中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现”。

波士顿咨询公司全球董事长汉斯—保罗·博克纳说，改革开放40年是伟大的40年，中国取得了难以置信的成就，并帮助世界数以亿计的人民摆脱贫困并发展致富。中国正为世界经济注入丰沛的活力。印度中国经济文化促进会秘书长萨奇夫将改革开放比作“神奇的旅程”，指出中国经济社会转型的步伐和规模都是史无前例的。“这应归功于中国共产党在国家治理方面的远见卓识。”

亚洲是“增长奇迹”诞生之地：日本经济腾飞、“亚洲四小龙”、“亚洲四小虎”，中国跃升为世界第二大经济体……博鳌亚洲论坛秘书长周文重认为，“亚洲奇迹”主要得益于两个相互关联的因素：一是亚洲自身的开放与创新，二是持续发展的全球化浪潮。然而，2008年国际金融危机从美国发端，蔓延全球、遗患未平，亚洲传统的发展方式遭遇结构性挑战，必须寻求新一轮开放与创新。

前进的动力要在改革中寻找，要从创新中挖掘。

中国的改革开放将为亚洲、为世界的开放发展提供经验借鉴，注入活力、提供机遇。新时代中国对外开放再扩大、深化改革再出发，绝不仅是旧版本的小幅升级，而将是经济社会现代化进程的本质升华。从中国、至亚洲、至世界，念念不忘，必有回响。

全面创新，激发发展的蓬勃活力

8日上午，在博鳌亚洲论坛国际会议中心的博雅轩，智能问答机器人小i正与来宾“互动”：

“海南有什么好吃的？”

“鸡屎藤粑仔、博鳌鱼、清补凉等。哎呀呀，说得我自己都馋啦。希望您能够多待两天，慢慢发掘吧！”

“博鳌有哪些好玩的？”

“博鳌禅寺、博鳌热带风光园、博鳌水城等都是十分值得一去的地方……”

来宾通过语音提问，小i迅速语音回答。巴基斯坦前总理阿齐兹也前来与小i进行交流，大赞它“聪明可爱”。阿齐兹说，中国在科技创新领域的成就令人瞩目。可以说，创新正在改变中国人的生活，也使得年轻一代更加锐意进取，为社会发展注入了活力。

小i机器人由上海一家科技公司推出，将语言处理、语音识别等人工智能核心技术与通信、金融、政务、医疗等行业深度结合，可提供专业咨询及业务办理服务。

智能机器人是中国加快建设创新型国家的一个缩影。天宫遨游、蛟龙探海、天眼探空、悟空探秘、墨子传信……5年来，中国创新成果纷呈，惊艳世界，不断印证着“惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜”的真谛。

创新是全面的创新，不仅意味着科学技术创新，也意味着体制机制创新，不仅需要理论创新，也需要实践创新。也只有全面创新，才能真正激发出蓬勃活力。

亚洲正在成为世界的创新中心。科睿唯安公司年初发布的报告显示，亚洲共有45家机构登上2017年全球百强创新机构榜，从各个指标的维度来看，均全面超越北美和欧洲。

英国《金融时报》指出，有人说亚洲生产不出有独创性的产品。这种说法在过去可能是正确的，“但现在，新兴的亚洲国家已经成为利用新技术解决当前最大问题的先驱”。报道特别强调，“中国改革开放40年后，我们可能已经到了一个拐点”，一系列事件说明“西方并不是万能的”。

上善若水，海纳百川。万泉河水流淙淙，在博鳌汇入南海。

发展起来的中国不忘初心，愿同世界分享中国的发展机遇和经验，但绝不会将自己的道路、模式、理论强加于人。改革开放事业是中国对发展模式的大胆创新，中国特色社会主义道路越走越宽。“一带一路”是中国为全球化提供的公共产品创新。共商共建共享，不唱独角戏，共奏大合唱。

中原银行首席经济学家王军是第九次参会。他认为 “开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”这一主题高度契合当前亚洲和世界发展的痛点。过去一年亚洲经济整体向好，但内部分化明显，整体复苏的基础也不十分牢固。要想摆脱这种局面，亚洲经济体除了要加快推动经济一体化，还应把更加开放、更加创新作为重要的应对之策。

新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年说，世界各国都在追求创新发展。西方暴露了很多体制机制弊端，不少属经济结构问题，创新是唯一出路。亚洲经济要进一步发展也需要创新。“创新是自主创新。开放是以我为主体的开放。在开放条件下实现自主性创新，将是亚洲国家实现下一步可持续发展的基础。”

共同繁荣，构建美美与共的命运共同体

“国家无论大小、强弱、贫富，都应该做和平的维护者和促进者，不能这边搭台、那边拆台，而应该相互补台、好戏连台。”“人类只有一个地球，各国共处一个世界。世界好，亚洲才能好；亚洲好，世界才能好。”“涉及大家的事情要由各国共同商量来办。”回忆起习近平主席在博鳌亚洲论坛上的重要演讲，有识之士不禁为他的高瞻远瞩而赞叹。在机遇与风险并存、开放与封闭对抗的世界大转折关头，习近平主席的思想和理念凸显出时代意义、世界格局、中国气派。

意大利前总理普罗迪指出，经济全球化带来的相互依存，不仅在经济领域，更包含不同政治体制的共生，需要搁置意识形态的差异。“我想这也是习近平主席提出构建人类命运共同体的初衷之一。基于这一主张，中国政府在世界舞台上提出了很多建议，作了很多努力。中国主张、中国政策将会对世界产生日益深远的影响”。

英国48家集团副主席基斯·班尼特说，中国的安全观与发展观紧密相连，不是基于“零和博弈”思路，而是基于合作共赢原则，并已在“一带一路”倡议中得到体现，为实现世界的普遍安全和共同繁荣提供了中国智慧。

当今世界，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。世界问题这么多，我们应该怎么办？人们从构建人类命运共同体主张中汲取智慧，期盼着习近平主席的演讲坚定共同发展的信心，绘制协同发展的蓝图。

日本前首相福田康夫说，建立一个没有纷争、所有国家都获得发展、所有人都幸福生活的世界，这应该是人类的共同理想。把这一理想变为现实，需要政治领导人高瞻远瞩、指明方向，并尽最大的努力付诸行动。中国倡议构建人类命运共同体，正是基于这样的思路，并且中国具有实践的能力。希望各国面向这一构想携手努力。

巴基斯坦总理阿巴西为共建“一带一路”的成就欣喜：中巴经济走廊不仅让巴基斯坦更好地与中国互联互通，还能让巴基斯坦与中亚、南亚以及中东等地区国家更紧密联通，提升地区经济一体化程度，为地区人民带来繁荣和福祉。

天高海阔，千帆竞发。全球化和自由贸易的大潮浩浩荡荡，尽管一些地区逆全球化思潮抬头、贸易和投资保护主义上升，人们深知：不能因现实复杂而放弃梦想，也不能因理想遥远而放弃追求。这几天，来自世界各地的与会者云集博鳌，激荡思想、凝心聚力，将朝着构建人类命运共同体的目标，共同谱写出亚洲和世界更华美的乐章。

（综合本报记者管克江、暨佩娟、杨迅、谢亚宏、牛瑞飞报道）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 01 版）

(责编：王欲然、刘洁妍)