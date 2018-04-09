人民网>>国际

日本今晨发生6.1级浅层地震 造成3人轻伤 

2018年04月09日09:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新社东京9日电，日本媒体报道，日本西部今天凌晨发生规模6.1级浅层地震，地震造成3人轻伤，建筑物与道路受损。

据共同社报道，日本气象厅称这起浅层地震规模为6.1级，震源深度12公里。美国地质调查所（USGS）则称规模为5.7级。

法新社称，震中在广岛市北方96公里，本州西部可感受到摇晃。

共同社报道，地震造成3人轻伤，约100户家庭停水、50户家庭停电，一些建筑物与道路受损。

不过共同社指出，附近的岛根核能发电厂没有出现问题。（老任）

(责编：樊海旭、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved