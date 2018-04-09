日本今晨发生6.1级浅层地震 造成3人轻伤 

人民网讯 据法新社东京9日电，日本媒体报道，日本西部今天凌晨发生规模6.1级浅层地震，地震造成3人轻伤，建筑物与道路受损。

据共同社报道，日本气象厅称这起浅层地震规模为6.1级，震源深度12公里。美国地质调查所（USGS）则称规模为5.7级。

法新社称，震中在广岛市北方96公里，本州西部可感受到摇晃。

共同社报道，地震造成3人轻伤，约100户家庭停水、50户家庭停电，一些建筑物与道路受损。

不过共同社指出，附近的岛根核能发电厂没有出现问题。（老任）

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